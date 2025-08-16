Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 18:36

«Разговор был откровенным»: Путин раскрыл детали встречи с Трампом в США

Путин заявил, что переговоры на Аляске приблизили Россию и США к нужным решениям

Владимир Путин на совещании по итогам российско-американской встречи в верхах Владимир Путин на совещании по итогам российско-американской встречи в верхах Фото: kremlin.ru

Переговоры на саммите Россия — США на Аляске были содержательными, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже приблизила стороны к нужным решениям.

Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям. Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в рамках переговоров у российской стороны была возможность спокойно и детально изложить позицию Москвы. Путин заверил, что Россия с уважением относится к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий на Украине.

Мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами, — резюмировал президент.

Ранее одна из ведущих в мире специалистов по языку тела Трейси Браун заявила, что Путин и Трамп достаточно быстро нашли общий ритм в невербальном поведении в ходе саммита на Аляске. По ее словам, сначала политики шагали вразнобой, но вскоре начали идти в ногу. Такое происходит, когда между людьми устанавливается бессознательная синхронизация — раппорт, объяснила эксперт.

