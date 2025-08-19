Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 13:22

Путин потребовал уделять особое внимание семьям бойцов СВО

Владимир Путин

Следует уделять особое внимание семьям бойцов спецоперации на Украине, в том числе погибших, заявил президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Он подчеркнул, что речь идет о тех, кто отдал жизнь за Родину.

Вы сказали про тех людей, которые жизнь отдали за Отечество. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должны этому уделять, — отметил президент.

Ранее в Херсонской области анонсировали новый социальный проект «Герои Херсонщины: Все СВОи». Как уточнил губернатор Владимир Сальдо, его запустят в конце октября. Инициатива направлена на поддержку семей участников спецоперации и сотрудников военно-гражданской администрации. Она станет продолжением уже действующей в регионе программы поддержки «Герои Херсонщины».

До этого военнослужащий из Керчи поблагодарил главу Крыма Сергея Аксенова за освобождение из украинского плена. По словам бойца спецоперации, его переполняет счастье и по прибытии домой все свое первое время он посвятит семье.

