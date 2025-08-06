Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Херсонской области запустят новый проект по поддержке семей бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый социальный проект «Герои Херсонщины: Все СВОи» анонсировали в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Его запустят в конце октября. Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, инициатива направлена на поддержку семей участников СВО и сотрудников военно-гражданской администрации.

В Херсонской области к концу октября запустят новый проект по поддержке семей участников специальной военной операции и сотрудников военно-гражданской администрации. Проект называется «Герои Херсонщины: Все СВОи», — написал Сальдо.

По словам губернатора, участники проекта получат возможность пройти обучение в ведущих вузах страны. Эта инициатива станет продолжением уже действующей в регионе программы поддержки «Герои Херсонщины».

Ранее президент России Владимир Путин расширил зону действия мер поддержки волонтеров, распространив их на все приграничные регионы. Льготы теперь охватывают ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь, а также Краснодарский край и восемь областей: Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Запорожскую, Курскую, Ростовскую и Херсонскую.

