В Херсонской области запустят новый проект по поддержке семей бойцов СВО

Новый социальный проект «Герои Херсонщины: Все СВОи» анонсировали в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Его запустят в конце октября. Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, инициатива направлена на поддержку семей участников СВО и сотрудников военно-гражданской администрации.

По словам губернатора, участники проекта получат возможность пройти обучение в ведущих вузах страны. Эта инициатива станет продолжением уже действующей в регионе программы поддержки «Герои Херсонщины».

Ранее президент России Владимир Путин расширил зону действия мер поддержки волонтеров, распространив их на все приграничные регионы. Льготы теперь охватывают ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь, а также Краснодарский край и восемь областей: Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Запорожскую, Курскую, Ростовскую и Херсонскую.