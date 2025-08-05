Путин распространил поддержку волонтеров на все приграничные регионы

Президент России Владимир Путин расширил зону действия мер поддержки волонтеров, распространив их на все приграничные регионы. Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, льготы теперь охватывают ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь, а также Краснодарский край и восемь областей: Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Запорожскую, Курскую, Ростовскую и Херсонскую.

Правительству РФ совместно с Росмолодежью, Ассоциацией волонтерских центров и институтом «Добро.рф» поручено в трехмесячный срок привести нормативные акты в соответствие с новыми положениями. Это решение направлено на системную поддержку добровольческой деятельности в приграничных территориях.

Ранее Путин вручил премии волонтерам в рамках форума Народного фронта «Все для Победы» в московском центре «Россия». Среди награжденных — семья Малий из Курахово, пережившая военные действия и помогающая землякам продуктами и лекарствами, а также организующая работу пункта временного размещения.

До этого российский лидер почтил память генерала Михаила Гудкова, а также всех павших на СВО военных ВС России минутой молчания. Глава государства отметил, что погибшие бойцы сражались за Родину.