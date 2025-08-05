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05 августа 2025 в 21:25

Путин распространил поддержку волонтеров на все приграничные регионы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин расширил зону действия мер поддержки волонтеров, распространив их на все приграничные регионы. Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, льготы теперь охватывают ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь, а также Краснодарский край и восемь областей: Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Запорожскую, Курскую, Ростовскую и Херсонскую.

Правительству РФ совместно с Росмолодежью, Ассоциацией волонтерских центров и институтом «Добро.рф» поручено в трехмесячный срок привести нормативные акты в соответствие с новыми положениями. Это решение направлено на системную поддержку добровольческой деятельности в приграничных территориях.

Ранее Путин вручил премии волонтерам в рамках форума Народного фронта «Все для Победы» в московском центре «Россия». Среди награжденных — семья Малий из Курахово, пережившая военные действия и помогающая землякам продуктами и лекарствами, а также организующая работу пункта временного размещения.

До этого российский лидер почтил память генерала Михаила Гудкова, а также всех павших на СВО военных ВС России минутой молчания. Глава государства отметил, что погибшие бойцы сражались за Родину.

Владимир Путин
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