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06 июля 2025 в 21:12

Путин вручил волонтерам СВО премию «Все для Победы»

На церемонии вручения премии «Всё для Победы!». С волонтёрами из ДНР — Игорем, Валентиной и Ильей Малий На церемонии вручения премии «Всё для Победы!». С волонтёрами из ДНР — Игорем, Валентиной и Ильей Малий Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Президент России Владимир Путин вручил премии волонтерам в рамках форума Народного фронта «Все для Победы» в московском центре «Россия». Среди награжденных — семья Малий из Курахово, пережившая военные действия и помогающая землякам продуктами и лекарствами, а также организующая работу пункта временного размещения. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля.

Кроме того, главой государства была отмечена деятельность Ольги Язевой, жены священника, которая после отправки на фронт двух сыновей организовала швейную мастерскую для обеспечения бойцов СВО одеждой и амуницией. Завершил список лауреатов ветеран СВО Иван Солдатов, ныне главный конструктор АО «Русский купол» и создатель уникального комплекса РЭБ «Волна».

Ранее Путин почтил память генерала Михаила Гудкова, а также всех павших на СВО военных ВС России минутой молчания. Глава государства отметил, что погибшие бойцы сражались за Родину.

Генерал погиб в Курской области в ходе боевых действий. Об этом впервые сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего.

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