Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 11:35

Боец СВО поблагодарил власти Крыма за освобождение из украинского плена

Боец СВО из Керчи поблагодарил главу Крыма Аксенова за освобождение из плена

Фото: МО РФ

Военнослужащий из Керчи поблагодарил главу Крыма Сергея Аксенова за освобождение из украинского плена, пишет телеканал «Крым 24». По словам бойца СВО, его переполняет счастье.

Два года в украинском плену был. Вернулся на Родину. Я верил, что я вернусь. Мы знали, что нас губернатор не бросит, — поделился мужчина.

Он рассказал, что по прибытию домой, все свое первое время посвятит семье — россиянин уже созвонился с близкими. По признанию военнослужащего, у него много детей.

Российский военнослужащий Денис Резников, подвергавшийся жестоким пыткам и психологическому давлению в украинском плену, был возвращен на Родину в ходе обмена 14 августа. Мужчину пытались использовать для вербовки собственной дочери, состоявшей в организации «Молодая гвардия».

СВО
военнопленные
Крым
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском
Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров толстовкой с надписью СССР
Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?
Трое россиян пострадали при взрыве в цеху завода
Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами
В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество
Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео
Глава Киргизии вышел с важным заявлением о санкциях против России
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Японцев призвали хранить в сердцах раскаяние после Второй мировой войны
Хрупкая москвичка дала жесткий отпор нетрезвому педофилу
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы
В ДНР ввели «социальную» цену на воду
Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине
«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»
Боец СВО поблагодарил власти Крыма за освобождение из украинского плена
Пушилин объяснил нехватку воды в ДНР
Саммит Путина и Трампа открыл неожиданные перспективы некоторым россиянам
СК раскрыл число осужденных за нападение на Курскую область бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.