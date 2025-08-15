Боец СВО поблагодарил власти Крыма за освобождение из украинского плена

Военнослужащий из Керчи поблагодарил главу Крыма Сергея Аксенова за освобождение из украинского плена, пишет телеканал «Крым 24». По словам бойца СВО, его переполняет счастье.
Два года в украинском плену был. Вернулся на Родину. Я верил, что я вернусь. Мы знали, что нас губернатор не бросит, — поделился мужчина.
Он рассказал, что по прибытию домой, все свое первое время посвятит семье — россиянин уже созвонился с близкими. По признанию военнослужащего, у него много детей.
Российский военнослужащий Денис Резников, подвергавшийся жестоким пыткам и психологическому давлению в украинском плену, был возвращен на Родину в ходе обмена 14 августа. Мужчину пытались использовать для вербовки собственной дочери, состоявшей в организации «Молодая гвардия».