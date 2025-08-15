Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 00:01

«Папа, привет!»: вернулся военный, которого пытали ВСУ для шантажа дочери

Россия вернула домой военного Резникова, которого пытали ВСУ для шантажа дочери

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Российский военнослужащий Денис Резников, подвергавшийся жестоким пыткам и психологическому давлению в украинском плену, был возвращен на Родину в ходе обмена 14 августа. Как сообщает RT, его пытались использовать для вербовки собственной дочери, состоявшей в организации «Молодая гвардия».

Они узнали, что дочка тогда была в организации «Молодая гвардия». Хотели, чтобы сливала информацию, где стоит артиллерия. <...> Мне дали позвонить, я сказал, чтобы ничего этого не было, — приводит издание слова Резникова.

Особую жестокость к пленному проявляли из-за его происхождения из Макеевки — украинские силовики считали его «более виноватым», чем другие российские военные. В качестве метода давления использовались избиения (особенно по уже раненым местам) и отправка фотографий истязаний семье.

Несмотря на тяжелые условия плена, дочь военного не поддалась на шантаж и обратилась к сотрудникам правоохранительных органов за помощью. После освобождения Резников смог впервые поговорить с родными, где между рыданий прозвучали простые слова: «Привет, солнце» и «Папа, привет!».

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев и Москва договорились об обмене 1200 военнопленных. Он добавил, что решение обсуждалось с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. При этом, как указывал Зеленский, Киев рассчитывал на возвращение не только военнопленных, но и гражданских лиц.

военные
плен
возвращение
ВСУ
