Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 15:25

Рогов заявил, что ВСУ блокируют бойцам возможность сдаться в плен ВС РФ

Член ОП Рогов: ВСУ глушат связь, чтобы украинцы не могли сдаться в плен ВС РФ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Командиры Вооруженных сил Украины глушат связь, чтобы их военные не могли сдаться в плен Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, тенденция сложения оружия украинскими солдатами ежедневно увеличивается.

Количество переходов солдат ВСУ на мирную сторону и сдачи в российский плен растет с каждым днем. Именно поэтому их командиры в приказном порядке по средствам связи пытаются блокировать частоту 149 200, чтобы люди не могли через рации перейти в плен. Это частота, через которую ведутся переговоры о том, чтобы украинские солдаты сложили оружие, заявил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что руководство ВСУ заманивают солдат на передовую линию обманным путем. По его словам, большинство украинских военных сдаются в российский плен, потому что командование ВСУ отказывает в ротации личного состава армии.

До этого Минобороны России сообщило, что штурмовые подразделения российской группировки «Центр» продолжают ликвидировать блокированные формирования ВСУ в Красноармейске. Боевые действия ведутся в нескольких районах города, включая микрорайоны Центральный и Горняк.

СВО
ВСУ
ВС РФ
плен
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Писатель Олег Рой одной фразой оценил состояние покинувшей РФ Пугачевой
Страшная авария чуть не унесла жизни нескольких детей
Рогов заявил, что ВСУ блокируют бойцам возможность сдаться в плен ВС РФ
«Толкает к коллапсу»: Орешкин назвал причину краха экономики стран G7
На Западе заговорили о тупиковом положении Украины в переговорах
У бывшего мужа Началовой выявили тяжелое заболевание
В США раскрыли, почему Зеленский разрешил молодым украинцам уехать
«Жертв больше». Новое имя появилось в списке богородского маньяка, детали
Найдено решение с водой в Донбассе? Что придумали ученые, переброска рек
Приставы взялись за «двойника» Пугачевой, задолжавшего огромную сумму
Папахи Хабиба Нурмагомедова продадут в Telegram
Раскрыты истинные мотивы ЕС о срыве подписания Украиной мирного плана США
Медведев обратился к «кровавому киевскому клоуну» с одним предложением
Главу ЮАР смутили на саммите G20
«Лучше Миндич»: Медведев высмеял главу делегации Украины для диалога с США
Роскачество рассказало о незаконной разнице оплаты труда мужчин и женщин
ChatGPT понадобились паспорта пользователей
Праздничный салат с клюквой и семечками — легкое и сытное блюдо, которое заменит на столе привычный оливье
Убийца военкора Татарского не стала обжаловать приговор в Верховном суде
Ужасная авария с грузовиком унесла жизни пятерых человек
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.