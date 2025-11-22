Рогов заявил, что ВСУ блокируют бойцам возможность сдаться в плен ВС РФ Член ОП Рогов: ВСУ глушат связь, чтобы украинцы не могли сдаться в плен ВС РФ

Командиры Вооруженных сил Украины глушат связь, чтобы их военные не могли сдаться в плен Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, тенденция сложения оружия украинскими солдатами ежедневно увеличивается.

Количество переходов солдат ВСУ на мирную сторону и сдачи в российский плен растет с каждым днем. Именно поэтому их командиры в приказном порядке по средствам связи пытаются блокировать частоту 149 200, чтобы люди не могли через рации перейти в плен. Это частота, через которую ведутся переговоры о том, чтобы украинские солдаты сложили оружие, заявил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что руководство ВСУ заманивают солдат на передовую линию обманным путем. По его словам, большинство украинских военных сдаются в российский плен, потому что командование ВСУ отказывает в ротации личного состава армии.

До этого Минобороны России сообщило, что штурмовые подразделения российской группировки «Центр» продолжают ликвидировать блокированные формирования ВСУ в Красноармейске. Боевые действия ведутся в нескольких районах города, включая микрорайоны Центральный и Горняк.