Руководство Вооруженных сил Украины заманивает солдат на передовую линию обманным путем, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, большинство украинских военных сдаются в российский плен, потому что командование ВСУ отказывает в ротации личного состава армии.

Большинство всушников стараются отойти [от передовой линии фронта]. Сейчас они пытаются не гибнуть так бездумно, как делали это ранее. Сдавшиеся в плен ВС РФ украинские солдаты рассказывают одну и ту же историю: командование не ставит их в известность об отправке на передовую, а далее отказывает в ротациях. Обман — это главное средство, при помощи которого верхушка ВСУ заманивает военных в самые критические точки, — заявил Рогов.

Ранее боец 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск сообщил, что украинский беспилотник привел четырех военнослужащих ВСУ на позиции Вооруженных сил России под Северском. По его словам, противники сами не поняли, как оказались в российском плену.