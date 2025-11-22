«Сами не поняли»: бойцы ВСУ попали в плен из-за собственного БПЛА Дрон ВСУ привел украинских бойцов на позиции ВС России под Северском в ДНР

Украинский беспилотник привел военнослужащих ВСУ на позиции ВС России под Северском, рассказал в беседе с РИА Новости боец 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. По его словам, противники сами не поняли, как оказались в российском плену.

Четыре человека отправили на позиции, шли они за дроном, сами не понимая, куда идут и зачем. В итоге вышли на наших бойцов. Сами не поняли, как попали в плен, — отметил собеседник агентства.

Военнослужащий уточнил, что украинские солдаты не ориентируются ни на местности, ни в обстановке. В рядах ВСУ царит настоящий хаос, там нет никакого взаимодействия между командирами и обмена информации между подразделениями, резюмировал боец.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ, находящиеся в Сумской области, столкнулись с дефицитом материалов для маскировки позиций, в том числе базовых маскировочных сетей. По данным источника, в связи с этим противник часто попадает под удар со стороны российской армии.

До этого стало известно, что офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в срочном порядке эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области, расположенного южнее Волчанска. Они переносят пункты управления на более безопасное расстояние.