22 ноября 2025 в 09:27

Солдаты ВСУ поплатились за отсутствие маскировки

ТАСС: армия России уничтожает позиции ВСУ под Сумами из-за отсутствия маскировки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся в Сумской области, столкнулись с дефицитом материалов для маскировки позиций, в том числе базовых масксетей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. В связи с этим противник часто попадает под удар со стороны российской армии.

В Сумской области ВСУ также испытывают недостаток в материалах для маскировки позиций, в подразделения перестают поступать даже элементарные масксети. Ввиду чего позиции противника на данном участке активнее обнаруживаются российской аэроразведкой и уничтожаются ударами авиации и артиллерии, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Два майора» сообщил, что в приграничных районах на Сумском направлении продолжаются активные позиционные бои. Боевые действия ведутся с участием российской группировки войск «Север». Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Как считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, продолжение позиционных боев в приграничных районах России связано с тем, что ВС РФ пока не удалось создать сплошную буферную зону в Сумской области. В регионе бойцы занимают оборону для отражения атак противника. Министерство обороны это не комментировало.

