Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 00:22

Названа причина продолжения боев в Сумской области

Военспец Дандыкин: в Сумской области зона безопасности сделана не везде

Солдаты ВСУ Солдаты ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Продолжение позиционных боев в приграничных районах России связано с тем, что ВС РФ пока не удалось создать сплошную буферную зону в Сумской области, объяснил «Ленте.ру» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его данным, в этом регионе бойцы не продвигаются вперед, а занимают оборону для отражения атак противника. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

Аналогичная ситуация сложилась и на других направлениях, добавил военспец. В частности, на границе Черниговской и Брянской областей.

Враг безобразничает — мы отвечаем. То есть мы не на всей территории границы пересекли черту, как и в Харьковской области, и в Днепропетровской, между прочим, — объяснил Дандыкин.

После вытеснения с территории Курской области украинские формирования не предпринимали попыток зайти на российскую территорию, уточнил эксперт. При этом российская армия действует оборонительно, используя артиллерию, способную поражать цели на дистанциях до 30 км, и реактивные системы с дальностью стрельбы до 120 километров.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении из-за нехватки личного состава на передовую отправили украинских женщин-военнослужащих для участия в боевых действиях. Командование ВСУ старается не афишировать этот факт, но есть сведения о раненых и погибших среди них.

Сумская область
Василий Дандыкин
ВС РФ
буферная зона
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День педиатра: чествуем детских врачей 20 ноября
Личная жизнь, оскорбления Лукашенко, ссора с Киркоровым: где сейчас Агурбаш
«Бредовый»: Трамп дал неожиданную оценку украинскому конфликту
Названа причина продолжения боев в Сумской области
Один из известных сторонников Трампа намерен покинуть его администрацию
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 ноября 2025 года
Приметы 20 ноября — Федот Ледостав: берегитесь гололеда и будьте щедры
Генассамблея ООН решила судьбу резолюции об «олимпийском перемирии»
Мерц назвал самый серьезный рычаг давления на Россию
Раскрыты подробности нового плана США по урегулированию на Украине
Бойцу СВО пришлось поменять паспорт по удивительной причине
Мерц дважды обсуждал с Зеленским борьбу с коррупцией
Российские силы ликвидировали снимавших постановку бойцов ВСУ
Концерт известной пианистки отменили из-за Украины
Литва проинформировала Белоруссию о важном решении
Повышение утильсбора с 1 декабря: какие машины еще можно будет купить
Песков назвал условие для организации разговора Путина и Трампа
Шесть российских судей могут привлечь к уголовной ответственности
«Остался один»: Трамп посчитал, сколько конфликтов успел урегулировать
ФРГ не будет извиняться за проведенную иерархизацию по отношению к Бразилии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.