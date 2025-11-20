Названа причина продолжения боев в Сумской области Военспец Дандыкин: в Сумской области зона безопасности сделана не везде

Продолжение позиционных боев в приграничных районах России связано с тем, что ВС РФ пока не удалось создать сплошную буферную зону в Сумской области, объяснил «Ленте.ру» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его данным, в этом регионе бойцы не продвигаются вперед, а занимают оборону для отражения атак противника. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

Аналогичная ситуация сложилась и на других направлениях, добавил военспец. В частности, на границе Черниговской и Брянской областей.

Враг безобразничает — мы отвечаем. То есть мы не на всей территории границы пересекли черту, как и в Харьковской области, и в Днепропетровской, между прочим, — объяснил Дандыкин.

После вытеснения с территории Курской области украинские формирования не предпринимали попыток зайти на российскую территорию, уточнил эксперт. При этом российская армия действует оборонительно, используя артиллерию, способную поражать цели на дистанциях до 30 км, и реактивные системы с дальностью стрельбы до 120 километров.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении из-за нехватки личного состава на передовую отправили украинских женщин-военнослужащих для участия в боевых действиях. Командование ВСУ старается не афишировать этот факт, но есть сведения о раненых и погибших среди них.