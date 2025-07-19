Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Вторая мировая война длилась шесть лет и кардинально изменила ход мировой истории. На основе разработок и исследований, совершенных в годы войны, были созданы многие достижения науки и техники, которыми мы пользуемся по сей день. Мир заплатил высокую цену за такой прогресс, однако главным наследием этого кровопролитного конфликта можно считать исторические уроки, которые извлекли для себя все страны мира. Наибольшие потери в ходе Второй мировой войны понес СССР. Однако в Российской Федерации, которая стала преемницей многих значимых дат из истории Союза, день окончания Второй мировой войны чтут в другую дату, нежели во всем мире. Узнаем, почему конец Второй мировой для СССР наступил на день позже, чем для всего остального мира.

Когда началась Вторая мировая война

На вопрос, когда началась Вторая мировая война, сегодня знают ответ даже школьники — 1 сентября 1939 года. В этот день войска фашистской Германии пересекли границу Польши. Через два дня войну гитлеровским силам объявили Франция и Великобритания. В следующие два года германские войска завоевали Норвегию, Данию, Францию, Югославию. Из всех европейских стран наиболее стойкое сопротивление оказывала Великобритания. В 1940 году на стороне нацистов к военным действиям присоединились Италия и Япония. К ним также примкнули Болгария, Венгрия, Румыния.

22 июня 1941 года, нарушив условия о ненападении пакта Молотова — Риббентропа, гитлеровская Германия вторглась на территорию СССР. Нападение происходило по трем направлениям:

С востока группа армий «Центр» направлялась на Москву. С юго-востока группа армий «Юг» шла на Киев. С северо-востока группа армий «Север» двигалась в сторону Ленинграда.

Так началась Великая Отечественная война.

Когда началась Вторая мировая война Фото: Voller Ernst/Hermann Fuss/Global Look Press

Как закончилась Вторая мировая война

Великая Отечественная война завершилась подписанием в ночь с 8 на 9 мая 1945 года акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Однако, несмотря на то, что инициатор конфликта практически перестал представлять опасность, его союзники продолжали сохранять военную мощь.

Последним противником антифашистской коалиции в мире осталась Япония. К лету 1945 года она находилась в состоянии войны одновременно с 60 странами мира. Однако сдаваться японские войска не собирались. В начале лета японцы потерпели поражение и вынуждены были оставить Индокитай и Индонезию. Тем нее менее правительство последнего сторонника фашистской Германии отвергло ультиматум, который был предъявлен ему участниками антигитлеровской коалиции.

6 и 9 августа 1945 года два японских города впервые в мире подверглись ядерной бомбардировке со стороны США. Однако и это не заставило японцев сдаться. Ведущую роль в этом противостоянии опять сыграл Советский Союз: в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Ялтинской конференции, военные силы СССР, переброшенные с западного на восточное направление, в начале августа 1945 года вступили в конфликт на стороне антигитлеровской коалиции. После того как стало понятно, что Советский Союз готов продолжать борьбу с фашизмом, император Японии принял решение сдаться.

14 августа 1945 года императорский генштаб выпустил постановление о прекращении боевых действий. 2 сентября 1945 года в 04:00 утра по московскому времени на борту американского линкора «Миссури» были поставлены подписи под актом о безоговорочной капитуляции Японии.

СССР, согласно договоренностям, достигнутым в Ялте, благодаря своему вмешательству в ситуацию противостояния с Японией, получил Курильские острова и Южный Сахалин.

День окончания Второй мировой войны Фото: Семен Раскин/РИА Новости

Какие мероприятия прошли в СССР в день окончания Второй мировой войны

День окончания Второй мировой 2 сентября 1945 года стал для Советского Союза не менее значимой датой, чем День Победы. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, выпущенному 2 сентября, отныне 3 сентября стало считаться днем победы над Японией. Этот день официально стал выходным.

Также 3 сентября все советские газеты вышли с текстом обращения Иосифа Сталина к гражданам Советского Союза. Лидер СССР в своей речи упоминал, что победа над Японией стала расплатой за итоги Русско-японской войны (1904–1905 гг.). И теперь справедливость восторжествовала — русским удалось вернуть под свою руку Курилы и Южный Сахалин. Вождь также напоминал соотечественникам, что с 1918 по 1922 годы, японские захватчики оккупировали русский Дальний Восток и грабили людей, живущих там. Были в его речи и слова о нападениях японцев в Монголии и в районе озера Хасан. Теперь, резюмировал Сталин, враг разбит, а русские люди отомщены.

3 сентября оставался выходным днем и отмечался как всенародный праздник в 1945 и 1946 годах. Но весной 1947 года этот день вновь стал рабочим. С годами содержание документа о праздновании победы над Японией во Второй мировой войне стерлось из памяти. На слуху осталась только дата окончания Второй мировой войны — 2 сентября 1945 года.

К этому вопросу вернулись на высшем уровне три года назад. Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, бывший командующий ВДВ, внес предложение вернуть историческую дату в календарь государственных праздников РФ. Проект закона, предложенный Шамановым, был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации РФ. 24 апреля 2020 года Президент России подписал документ, на основании которого внесли изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Теперь в РФ 3 сентября 1945 года считается Днем окончания Второй мировой войны, также в этот день отмечают День воинской славы России.

Стоит добавить, что на стороне авторов закона не только государственные документы СССР, но и медаль «За победу над Японией», которой награждались участники кампании на Дальнем Востоке, на оборотной стороне которой выбита дата окончания борьбы — 3 сентября 1945 года.

Всего от начала и до конца Второй мировой войны в нее оказались втянуты более 60 государств. Так или иначе от боевых действий пострадали 1,7 млрд человек. Бои велись на территории 40 стран, а также в морских и океанских водах. Количество жертв в войне составило, по разным оценкам, от 55 млн до 70 млн человек, из них, также по оценкам разных исследователей, от 27 млн до 41 млн потерял СССР. Большинством жертв мирового конфликта стали мирные жители.