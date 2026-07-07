ПВО уничтожила дрон ВСУ на подлете к Москве Собянин: средства ПВО сбили украинский БПЛА под Москвой

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве, сообщил в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин. Информации о пострадавших и разрушениях градоначальник не обнародовал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в публикации.

Ранее в небе над Курском были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, объявил в соцсетях губернатор региона Александр Хинштейн. Инцидент привел к повреждению частных жилых домов в различных районах города.

До этого силы ПВО перехватили и уничтожили 116 дронов ВСУ за период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, ликвидация беспилотных летательных аппаратов произошла над 15 территориями страны.