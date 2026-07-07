Конфликт Польши и Украины: как Варшава накажет Зеленского, при чем тут РФ

Конфликт Польши и Украины: как Варшава накажет Зеленского, при чем тут РФ

Власти Польши намерены провести ревизию и рассекретить данные о поставках вооружений Украине с 2022 года. До этого Варшава открыто уличила Киев в симпатиях к нацизму и пригрозила ветировать новые кредиты со стороны ЕС. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что отношения между двумя странами будут становиться только хуже. Почему поляки утратили статус главных «помощников» Украины и к чему это приведет — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Польше о помощи Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о планах раскрыть данные о поставках вооружений Киеву с начала СВО. Он выступил с такой инициативой после того, как бывший глава военного ведомства Януш Онишкевич рассказал: во время его пребывания на посту Украине были отправлены «средства борьбы с воздушными целями, которые находятся на вооружении или на складах польской армии». Среди них могли быть системы Patriot, закупленные Варшавой у США и представляющие критическую важность для обороноспособности самой Польши.

«После консультаций с премьер-министром Дональдом Туском, соблюдая ответственность перед общественностью и в соответствии с законом, я поручил рассекретить все поставки для Украины в 2022–2026 годах», — объявил в ответ Косиняк-Камыш.

МиГ-29 Фото: Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

При этом ранее он также сообщил, что Польша не станет передавать Киеву обещанные истребители МиГ-29. Причиной для отказа министр назвал нежелание властей Украины делиться с Варшавой технологиями производства и использования БПЛА.

Почему Польша не хочет помогать Украине

Градус напряженности в отношениях Польши и Украины резко возрос после того, как Киев торжественно перезахоронил останки одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника. Поскольку он и его приспешники были одними из организаторов Волынской резни, это вызвало негативную реакцию со стороны Варшавы. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого орла, который был вручен в 2023 году. В ответ от польских наград демонстративно отказались и другие украинские политики.

На этом скандал не закончился. Варшава сообщила о планах прекратить оплату доступа к Starlink для Украины и пригрозила наложить вето на новые кредиты ЕС для Киева.

Впрочем, опрошенные NEWS.ru эксперты считают: дело не только во внезапно проснувшейся исторической памяти поляков, но и в актуальной политической повестке. Историк спецслужб Валентин Мзареулов отметил:

«Польша — это глубоко русофобское государство, так сложилось исторически. Но нужно понимать, что русофобия поляков распространяется и на Украину. Украинцы для них — такие же русские. Поэтому логика военной помощи Украине, которая работала до этого, укладывалась для Варшавы в концепцию „враг моего врага — мой друг“. Отношение к соседям у поляков исторически определяется очень просто: „Вход с собаками и украинцами запрещен“. По поводу подлинности этого лозунга ведутся споры, но никаких споров о том, что традиционно украинцев в Польше называли коротким и емким словом „быдло“ — нет», — подчеркнул он.

Кароль Навроцкий Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

По словам Мзареулова, с учетом финансовых затрат на помощь Киеву перед польским руководством встал вопрос, что сейчас выгоднее непосредственно для Варшавы.

«Они поняли, что Украина им не только исторический враг, но и добыча, от которой есть что откусить. Например, Восточные Кресы, которые Иосиф Сталин в свое время вернул под власть Киева. В логике поляков это исконно польские земли, которые занимают практически всю Западную Украину. Судя по всему, в Варшаве посчитали: из того, что „киевские русские“ убивают „московских русских“, больше ничего не выжать. Поэтому надо менять стратегию и забирать то, что еще можно забрать», — пояснил Мзареулов.

Еще одним важным фактором он считает усиление военного давления России на Украину: в нем Польша могла увидеть не только бесполезность любых вложений в боеспособность ВСУ, но и угрозу лично для себя.

«Вполне возможно, что в дополнение к естественному нежеланию вкладываться в совершенно враждебную им Украину, поскольку пользы от этих вложений становится гораздо меньше, добавилось некое негласное предупреждение, полученное в Варшаве: мол, если вы не прекратите подкармливать это быдло, „Орешники“ польское ПВО не отразит никак», — отметил Мзареулов.

Что будет ждать Украину

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в разговоре с NEWS.ru обратил внимание и на другие важные нюансы. Первый — чисто экономический.

«Польша как получатель финансовой помощи ЕС хорошо понимает: если Украина в каком-либо виде будет принята в Евросоюз, то получать деньги Варшаве станет сложнее. А украинская сельхозпродукция беспошлинно и надолго попадет на европейский рынок. При этом различные механизмы финансовой поддержки Украины уже сейчас наносят ощутимый удар по польским сельхозпроизводителям», — объяснил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, напомнил Громский, пришедший к власти Навроцкий — убежденный консерватор, националист и во многом евроскептик.

«Он и его окружение начали задавать вопросы предыдущему руководству Польши, почему помощь Киеву была настолько широкой и абсолютно безвозмездной. А Украина вместо того, чтобы пойти Варшаве на уступки и что-то заплатить или передать те же технологии БПЛА, начала вести разговор на повышенных тонах. В итоге мы получили „скандал в благородном европейском семействе“», — сказал политолог.

Громский сомневается, что Польша сейчас решится на присоединение территорий Западной Украины. Однако он не исключает другого варианта развития событий.

«Варшава предлагала Вашингтону обеспечить поддержку оперативного контроля на объектах по добыче и переработке редкоземельных ископаемых на Украине в рамках ресурсной сделки. Штаты на это предложение Польши пока ничего не ответили, то есть однозначно не отказались. А трактовать оперативный контроль в нынешней ситуации можно очень широко — вплоть до введения войск в регионы с такими объектами для обеспечения их безопасности. И формально это, конечно, аннексией не будет. Но по факту в этом сценарии для Варшавы открывается масса интересных возможностей», — подытожил эксперт.

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