«Это очень страшно». Как поляки возненавидели украинцев

Украинцы пытаются создать мощную диаспору в Польше, чтобы потом хозяйничать в стране. Об этом заявил бывший глава польского правительства Лешек Миллер. Опрошенные NEWS.ru эксперты не исключают, что в республике действительно зреет крупный конфликт между местными жителями и украинскими беженцами, однако последние вряд ли всерьез могут претендовать на роль «хозяев». Как поляки на самом деле относятся к украинцам и во что выльется их противостояние — в материале NEWS.ru.

Как украинцы захватывают Польшу

Миллер в своих соцсетях открыто обвинил Украину в попытках «захватить» Польшу за счет создания в ней крупной диаспоры из беженцев. С этим, считает польский экс-премьер, связано решение Киева позволить тысячам молодых украинцев покинуть родину в разгар конфликта с Россией.

«За сентябрь и октябрь польскую границу пересекли 98,5 тысячи украинцев в возрасте 18–22 лет — в среднем 1600 в день. Это результат отмены запрета молодым людям покидать страну. Власти объясняют: цель состоит в том, чтобы дать молодым украинцам возможность учиться или работать за границей. Это официальная интерпретация, но невозможно не увидеть второе дно этого решения», — уточнил Миллер.

Политик сравнил ситуацию с действиями Израиля, который на протяжении десятилетий «основывал свою силу» на зарубежной диаспоре. По мнению Миллера, столкнувшись с массовым выездом граждан за границу, Украина осознала необходимость в создании «новых каналов влияния» за пределами страны.

Политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru усомнился, что к предостережениям Миллера кто-либо прислушается.

«Он пугает общество, проблема, возможно, слишком преувеличена. Поляки выдали чуть более 40 тысяч польских паспортов украинцам, при этом в Польше находится около миллиона или даже больше украинцев. Всем это выгодно — дешевая и почти бесправная рабочая сила», — пояснил эксперт.

Украинские беженцы стоят в очереди на главном железнодорожном вокзале Кракова Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как в Польше относятся к украинским беженцам

В конце октября польское издание Onet сообщило, что число преступлений против украинских беженцев в стране за два года выросло на 70%. По словам обозревателей, в некоторых случаях ситуация «откровенно выходит из-под контроля». Украинцы утверждают, что становятся жертвами атак даже из-за восточного акцента, — их избивают и унижают, призывая возвращаться на родину.

Onet привело в пример историю уроженца Украины, которого избили на остановке, обвинив в тунеядстве. Еще одного мужчину побили ногами на выходе из магазина за его манеру говорить. Все это привело к тому, что некоторые беженцы начали избегать посещения общественных мест, опасаясь агрессии со стороны поляков, пишет издание.

Политолог, полонист, бывший руководитель Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко в разговоре с NEWS.ru отметил: несмотря на то, что Польша приняла немало беженцев, местные жители не собираются уступать украинцам свои права.

«Это мнение как рядовых граждан, так и руководства страны, включая президента», — пояснил он.

По мнению Скачко, в Польше действительно сложилось неоднозначное отношение к украинцам. С одной стороны, они воспринимаются как удобная и дешевая рабочая сила, которая закрывает те ниши, где не хотят работать поляки. С другой — значительная часть местных ненавидит уроженцев Украины, относясь к ним как к «быдлу», людям низшего происхождения.

«Понятие „быдло“ по отношению к украинцам появилось в Польше еще в XIV–XVI веках, когда территория нынешней Украины была частью Речи Посполитой. Это отношение пережило века и сохраняется до сих пор», — пояснил Скачко.

Отчасти это связано с тем, что значительная часть украинцев в Польше «заражена неонацистской идеологией», подчеркнул собеседник.

«Это очень страшно, ведь украинское бандеровское националистическое движение зародилось в 1929 году в Польше именно в борьбе с поляками, а не с евреями или русскими. Это принципиально разделяет украинских и польских националистов. Добавьте к этому страшные эксцессы прошлого — такие, как Волынская резня 1943 года», — пояснил Скачко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Может ли Польша изгнать украинцев

По мнению Бондаренко, сохраняющиеся исторические разногласия будут лишь еще больше разобщать поляков и украинцев, усугубляя конфликты.

«Для поляков основной вопрос — это признание Волынской резни геноцидом польского населения со стороны бандеровцев, а самое главное — разрешение на проведение эксгумации жертв. Поскольку украинская власть не торопится идти полякам навстречу, никакого примирения в Польше быть не может», — уверен Бондаренко.

Скачко также не исключает, что противостояние между этими народами продолжит обостряться. Однако не поздоровится в таком случае именно украинцам, убежден политолог.

«Если конфликт и произойдет, то это будет резня поляками украинцев. Такое вполне возможно, потому что неприязнь к беженцам медленно, но верно перерастает в ненависть. А когда такие чувства становятся определяющими, до резни недалеко», — сказал Скачко.

Впрочем, даже в случае обострения национального вопроса Варшава вряд ли сможет полностью и навсегда избавиться от украинской диаспоры на польской территории, предположил собеседник.

«Депортировать украинцев возможно только под оружием, если Варшава задействует полицию, армию и прочие силовые структуры. Но это непросто. Они же могут разбегаться или оказывать сопротивление. Украинцев миллион, и к каждому полицейского или военнослужащего не приставишь. Их же нужно сначала поставить на учет, четко определить, где они находятся, кто из поляков им помогает, кому они выгодны. Польские „нацики“ их не любят, а те, кто наживается на украинцах, — любят и могут укрывать. Вот такая проблема, которая простого решения не имеет», — заключил Скачко.

Читайте также:

Не только «Искандеры»: у РФ готов ответ НАТО на блокаду Калининграда

Сами «спалили» место: ВС РФ уничтожили элитный десант ГУР под Покровском

Киев запретил приближаться к Покровску и Купянску: какой ужас скрывают ВСУ

Купянск и Покровск окружены: прекратят ли там стрелять, что сказал Путин