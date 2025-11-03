В Польше увидели подвох в одном решении Киева Экс-премьер Миллер: Украина хочет захватить Польшу с помощью беженцев

Украина собирается стать хозяином в Польше, из-за чего намеренно создает в республике мощную диаспору из беженцев, заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер в X. Таким образом политик оценил разрешение на выезд тысячам молодых украинцев.

Киев сознательно строит в Польше ядро новой многочисленной диаспоры — политической, экономической и культурной базы Украины в самом сердце Европейского союза, — написал бывший глава польского кабмина.

Ранее сообщалось, что в Польше за два года на 70% выросло число преступлений против украинских беженцев. Издание отмечает, что в ряде случаев ситуация «откровенно выходит из-под контроля». Украинцы признаются, что на них нападают даже из-за восточного акцента: их избивают и унижают, призывая «возвращаться на родину».

До этого консервативные политики Германии и Польши выразили обеспокоенность в связи с увеличением числа молодых украинских беженцев после отмены Киевом ограничений на выезд мужчин 18–22 лет. Депутат бундестага от ХДС Юрген Хардт заявил, что ФРГ не заинтересована в пребывании украинских мужчин призывного возраста вместо защиты их страны.