Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 21:45

В Польше увидели подвох в одном решении Киева

Экс-премьер Миллер: Украина хочет захватить Польшу с помощью беженцев

Лешек Миллер Лешек Миллер Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина собирается стать хозяином в Польше, из-за чего намеренно создает в республике мощную диаспору из беженцев, заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер в X. Таким образом политик оценил разрешение на выезд тысячам молодых украинцев.

Киев сознательно строит в Польше ядро новой многочисленной диаспоры — политической, экономической и культурной базы Украины в самом сердце Европейского союза, — написал бывший глава польского кабмина.

Ранее сообщалось, что в Польше за два года на 70% выросло число преступлений против украинских беженцев. Издание отмечает, что в ряде случаев ситуация «откровенно выходит из-под контроля». Украинцы признаются, что на них нападают даже из-за восточного акцента: их избивают и унижают, призывая «возвращаться на родину».

До этого консервативные политики Германии и Польши выразили обеспокоенность в связи с увеличением числа молодых украинских беженцев после отмены Киевом ограничений на выезд мужчин 18–22 лет. Депутат бундестага от ХДС Юрген Хардт заявил, что ФРГ не заинтересована в пребывании украинских мужчин призывного возраста вместо защиты их страны.

Польша
Украина
беженцы
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небо «захлопнулось» над Волгоградом
Захарова озвучила, что «вызванный на ковер» посол РФ напомнит итальянцам
«Он должен сделать шаг»: финский политик дал неожиданный совет Зеленскому
Квотербек «Вашингтон Коммандерс» чудом избежал перелома руки
В Польше увидели подвох в одном решении Киева
В TotalEnergies раскрыли последствия санкций против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»
«Это не прачечная»: Хинштейн раскритиковал концерт Апачева в Курске
Стало известно, где ежедневно хоронят десятки солдат ВСУ
Поездка Мишустина на Aurus в Китае попала на видео
В Харьковской области ликвидировали молодого лейтенанта ВСУ
ВСУ лишились элитного подразделения из-за «мясных штурмов»
Активисты «Антифы» признались в поджоге машины депутата АдГ
Будущий премьер Чехии поддержал идею санкций против митрополита РПЦ
Евросоюзу предрекли «отопительный ад» после отказа Катара поставлять газ
Огромная волна чуть не смыла в море авто вместе с рыбаками на Камчатке
Россия и Китай подписали коммюнике по итогам переговоров в Ханчжоу
Россиянин вернулся в свою квартиру и нашел в диване труп пятилетней девочки
Президент Ирана перевел свою зарплату на благотворительность
В Зеленограде водитель грузовика сбил 10-летнего самокатчика
Суд вынес приговор пенсионеру, ударившему костылем экс-премьера Чехии
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.