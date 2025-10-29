Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 09:25

Две европейские страны забили тревогу из-за украинских беженцев

Politico: наплыв молодых украинских беженцев беспокоит власти Германии и Польши

Депутат бундестага от ХДС Юрген Хардт Депутат бундестага от ХДС Юрген Хардт Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press

Консервативные политики Германии и Польши выразили обеспокоенность в связи с увеличением числа молодых украинских беженцев после отмены Киевом ограничений на выезд мужчин 18–22 лет, сообщает Politico. Депутат бундестага от ХДС Юрген Хардт заявил, что ФРГ не заинтересована в пребывании украинских мужчин призывного возраста вместо защиты их страны.

Мы никак не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну. Украина должна принимать собственные решения, но недавние законодательные изменения [на Украине] привели к изменению трендов в миграции, на которые нам нужно обратить внимание, — говорится в заявлении.

Ранее в МВД Чехии сообщили о значительном росте числа украинских беженцев в республике за последние месяцы. Количество выдаваемых разрешений на временную защиту увеличилось более чем вдвое, достигнув рекордного уровня: с 1,5 тыс. в месяц до сентября до 3,1 тыс. спустя два месяца.

Кроме того, результаты опроса исследовательского института IFO показали, что менее половины граждан Украины готовы вернуться на родину. При наиболее оптимистичном сценарии почти каждый второй беженец (47%) выразил готовность к возвращению.

