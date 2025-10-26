В Чехии резко выросло число беженцев с Украины

Приток украинских беженцев в Чехию значительно увеличился за последние месяцы, сообщает издание Novinky со ссылкой на данные МВД республики. Количество выдаваемых разрешений на временную защиту выросло более чем в два раза, достигнув рекордного значения.

Если до сентября власти выдавали в среднем по 1,5 тыс. таких разрешений в месяц, то спустя два месяца этот показатель подскочил до 3,1 тыс. Как пояснила пресс-секретарь МВД ЧР Гана Мала, основной причиной стало разрешение Киева, позволившее молодым людям от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать из страны.

В целом за сентябрь был установлен рекорд года — выдано 13,5 тыс. разрешений. Общее число украинских беженцев в Чехии приближается к 400 тыс., что является самым высоким показателем в ЕС на душу населения.

Издание пришло к выводу, что, несмотря на смену власти, отношение к работающим беженцам в Чехии меняться не должно. Статус временной защиты, действующий до марта 2026 года, в ЕС уже планируют продлить.

Ранее сообщалось, что в Вене до конца 2025 года прекратит работу последний центр для украинских беженцев — Quartier Schlossberg. Этот центр рассчитан на более 200 человек, с начала 2022 года через него прошли 9 тыс. жителей Украины.