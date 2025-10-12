Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 08:45

Опрос показал количество украинцев, готовых вернуться домой

Менее половины украинцев готовы вернуться обратно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Менее 50% граждан Украины готовы вернуться домой, на это указывают результаты опроса исследовательского института IFO. В частности, при «самом оптимистичном сценарии» почти каждый второй беженец (47%) был бы готов вернуться в страну.

Наши результаты показывают, что целенаправленная политика политического и экономического восстановления может существенно повлиять на возвращение беженцев после конфликта. При самом оптимистичном сценарии ожидаемый уровень возвращения составляет 47%, при самом пессимистичном — всего 3%, — сказано в исследовании.

Под оптимистичным сценарием подразумевается ряд пунктов. Речь идет о возвращении государства к границам 1991 года, предоставлении гарантий безопасности на фоне вступления в Североатлантический альянс, борьбе с коррумпированностью чиновников, наличии перспективы вступления в ЕС. В исследовании задействовали 2543 беженца из 30 европейских стран.

Ранее в Одессе после атаки БПЛА начались перебои с подачей электроэнергии, городу грозит блэкаут. В некоторых районах также нарушено водоснабжение. По словам местных жителей, взрывы прозвучали в микрорайоне Пересыпь, в порту и на ж/д станции Застава 1, где расположена крупная подстанция.

беженцы
Украина
гарантии безопасности
Европа
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ помогает мошенникам обманывать близких военнослужащих
Появились кадры с полностью сгоревшим ТЦ в Донецке после удара ВСУ
ВСУ приняли экстренные меры в Покровске из страха перед ВС России
Мошенники используют Telegram-боты для кражи денег россиян
Трамп похвастался внучке прекращением семи войн
Песня спасла жизнь заблудившейся пенсионерке
Депутат-прогульщик незаконно завладел участками благодаря дружбе с судьями
«Ларгус» перевернулся и убил троих
Стало известно, что в ВСУ собираются делать с неугодными офицерами
В Египет за 30 тысяч: как отдохнуть дешево зимой-2025/26, горящие туры
«Китай неизбежно ответит»: профессор о запрете США пролетать над Россией
В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от редкой кишечной инфекции
В России подешевела красная икра
Опрос показал количество украинцев, готовых вернуться домой
Спасатели продолжают поиски пропавшей семьи в тайге под Красноярском
С арестованного блогера принудительно взыщут долги
Как починить газонокосилку самому: причины поломок и их устранение
На Украине подсчитали уклонистов
Волшебные белорусские пирожки — тают во рту! Готовим колдуны с картошкой
Стало известно, когда ХАМАС начнет освобождать заложников
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.