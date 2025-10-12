Опрос показал количество украинцев, готовых вернуться домой

Менее 50% граждан Украины готовы вернуться домой, на это указывают результаты опроса исследовательского института IFO. В частности, при «самом оптимистичном сценарии» почти каждый второй беженец (47%) был бы готов вернуться в страну.

Наши результаты показывают, что целенаправленная политика политического и экономического восстановления может существенно повлиять на возвращение беженцев после конфликта. При самом оптимистичном сценарии ожидаемый уровень возвращения составляет 47%, при самом пессимистичном — всего 3%, — сказано в исследовании.

Под оптимистичным сценарием подразумевается ряд пунктов. Речь идет о возвращении государства к границам 1991 года, предоставлении гарантий безопасности на фоне вступления в Североатлантический альянс, борьбе с коррумпированностью чиновников, наличии перспективы вступления в ЕС. В исследовании задействовали 2543 беженца из 30 европейских стран.

