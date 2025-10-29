Купянск и Покровск окружены: прекратят ли там стрелять, что сказал Путин

Президент России заявил, что подразделения украинской армии в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название — Покровск) ДНР оказались окружены. Теперь Киев должен решить их судьбу, сказал Владимир Путин. Какова обстановка во взятых в кольцо городах и зачем российски лидер предложил приостановить на несколько часов боевые действия — в материале NEWS.ru.

Что именно сказал Владимир Путин

Подразделения украинской армии в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название — Покровск) ДНР оказались в окружении, сообщил президент РФ Владимир Путин во время визита в военный госпиталь имени П. В. Мандрыка. Выступление главы государства транслировала пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что теперь Киев должен решить судьбу окруженных военнослужащих.

«Ситуация в целом в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно. Ваши товарищи боевые на всех участках идут вперед», — сказал глава государства в ходе встречи с участниками СВО.

При этом Путин заявил, что российская армия готова приостановить боевые действия в зонах СВО, где окружен противник, ради пропуска туда журналистов, чтобы они рассказали о состоянии окруженных. Он уточнил, что пауза может продлится столько, сколько понадобится представителям СМИ.

«Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов, с тем чтобы группа журналистов могла зайти в эти населенные пункты — посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти», — сказал российский лидер.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал NEWS.ru, что это проявление истинного гуманизма, с которым Россия и ее лидер относятся к украинцам.

«Мы не раз говорили о том, что президент России относится к украинцам гораздо лучше, чем их собственный просроченный президент. Казалось бы, сегодня солдаты ВСУ — это наши враги, противники, — но даже о них думает Путин, в отличие от европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцы — просто пыль под ногами, расходный материал. Мы посмотрим, как на посыл президента РФ отреагируют Зеленский и Запад. Но дело в том, что в Купянске и Красноармейске нет „азовцев“, которые сидели в подвалах „Азовстали“ в Мариуполе. Вот за националистов Зеленский вписывался. А ныне в окружении обычные солдаты, никому не нужные, как выяснилось, — кроме президента России», — пояснил Картаполов.

Владимир Путин на встрече с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка Фото: kremlin.ru

Какова сейчас обстановка в Купянске и Красноармейске

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец сказал NEWS.ru, что в котлах в бедственном положении оказались тысячи украинских солдат.

«По некоторым данным, в этих котлах могут находиться до 10 тысяч украинских военнослужащих, серьезно испытавших на себе тяготы боев, получивших ранения, контузии и испытывающих дефицит боеприпасов и продовольствия. ВС РФ создали не только внешнее, но и внутреннее кольцо окружения, что является серьезным показателем применения опыта Великой Отечественной войны. Подобные котлы успешно применялись и ранее», — сказал Баранец.

Он отметил, что единственный вариант у окруженных сохранить их жизни — это сдаться.

С этой позицией согласен и военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, который в своем блоге заявил о начале «эпидемии котлов» у ВСУ.

Смогут ли окруженные части ВСУ прорваться из кольца

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Купянска. Украинские бойцы намеревались переправиться на правый берег Оскола по разрушенным мостам. ВС РФ ликвидировали около 50 военнослужащих противника, а также две бронемашины Humvee.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что прорыв ВСУ из котлов маловероятен.

«Не думаю, что они могут выйти из окружения. Путин дал команду на совещании с начальником Генштаба, что необходимо не дать их деблокировать. Не стоит привязываться к датам, но я думаю, что ко Дню народного единства 4 ноября они могут быть уничтожены. Надеяться на благоразумие Зеленского нельзя. Киев никогда и никому не давал приказа сдаться. Этого никогда не было, чтобы они давали такие команды. Будут воевать до тех пор, пока не будут убиты или сами не сдадутся», — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что окружение и уничтожение группировок ВСУ в Купянске и Красноармейске с военной точки зрения дают выход на оперативный простор и сильные позиции непосредственно для продолжения дальнейшего наступления, а в целом это приближает освобождение всей Славянско-Краматорской агломерации.

По мнению Баранца, Киев не сможет деблокировать окруженных, к тому же не сможет наладить их снабжение, что сделает положение гарнизонов безнадежным.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Существует всего два способа снабжения окруженных войск: воздушный и наземный. Наземные пути — как автомобильные, так и железнодорожные — были полностью перерезаны. Над воздушным пространством установлена надежная система противовоздушной обороны, включающая комплексы С-300, С-400, „Панцирь“, „Бук“ и другие, что делает маловероятными попытки поставок или прорыва по воздуху. В связи с этим шансы украинских войск на выход из этих „мышеловок“ крайне малы. Для прорыва потребовались бы серьезные ударные силы, огромное количество боеприпасов и ракет, а также задействование авиации, чего Киев оперативно сделать не может», — пояснил Баранец.

