Составлен список средств ПВО, которые справятся с отражением атаки Tomahawk Военэксперт Кнутов: убийца крылатых ракет С-350 сможет справиться с Tomahawk

Российская система ПВО С-350 «Витязь», известная как «убийца крылатых ракет», способна эффективно противостоять американским Tomahawk, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, РФ обладает большим арсеналом, который позволяет успешно поражать подобные снаряды.

У нас по крылатым ракетам работает большой арсенал. Это войсковая ПВО С-300В4, «Бук-М2», «Бук-М3», в ряде ситуаций объектовое ПВО С-400 и С-350 «Витязь», который называют убийцей крылатых ракет. Иногда комплекс «Панцирь», — высказался Кнутов.

Ранее военный аналитик Брендон Вайхерт заявил, что российские системы ПВО обладают достаточной мощью для эффективного поражения Tomahawk. По мнению эксперта, решение Вашингтона о возможной передаче этих ракет Украине продиктовано желанием нанести удары по стратегическим целям на территории России.

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов ранее заявил, что Россия готова ответить на возможную атаку Tomahawk по территории страны ударами баллистических ракет средней дальности «Орешник» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». По его словам, ответные меры будут направлены не только на места запуска, но и на центры принятия решений на территории Украины.