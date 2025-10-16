Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:08

В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk

TNI: ПВО России может сбивать американские ракеты Tomahawk

Ударная ракета «Томагавк» Ударная ракета «Томагавк» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если проанализировать возможности ПВО России, то можно прийти к выводу, что эти системы уверенно могут сбивать американские крылатые ракеты Tomahawk, написал в статье для журнала The National Interest обозреватель Брендон Вайхерт. Эксперт отмечает, что единственным основанием для рассмотрения Вашингтоном возможности передачи Tomahawk Украине является стремление нанести удары по объектам в глубине российской территории.

Tomahawk могут быть перехвачены — и будут перехвачены — российскими средствами ПВО. Это не просто домыслы. Это было убедительно продемонстрировано более 25 лет назад, и за это время противовоздушная оборона Кремля только усовершенствовалась, — говорится в материале.

Согласно анализу обозревателя, украинская сторона, предположительно, будет нацеливать ракетные удары по стратегически важным районам России. Однако российские военные специалисты способны прогнозировать вероятные направления атак, что позволяет укреплять ключевые объекты и рассредоточивать силы. Такие меры обеспечивают защиту критически важных центров управления. Кроме того, Вайхерт предполагает, что Россия, вероятно, уже создала резервные системы связи и дублирующие сети для поддержания оперативной осведомленности основных узлов управления.

Ранее военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru высказал предположение о возможных способах транспортировки крылатых ракет Tomahawk на Украину. По его мнению, перевозка может осуществляться через польскую границу под видом гуманитарных грузов, например под маскировкой поставок детского питания.

