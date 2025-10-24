До центра рукой подать. ВС РФ вошли в Херсон, ВСУ потеряли целый квартал

Подразделения российской армии начали бои за микрорайон Херсона под названием Корабел на острове Карантинный, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, операция ВС РФ на этом участке застала ВСУ врасплох. Минобороны РФ не комментировало эти данные. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают: у российской армии есть все шансы установить контроль над крупным административным центром. Что происходит в Херсоне и как будет развиваться наступление — в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Херсоне

Сальдо сообщил о наступательных действиях российской армии в микрорайоне Корабел на Карантинном острове Херсона 21 октября. Тогда он отметил, что ВС РФ стремятся установить контроль над этой территорией путем нанесения ударов по украинским позициям и объектам.

23-го числа Сальдо сообщил, что наступающие российские подразделения успешно форсировали Днепр и заняли стратегически важный плацдарм на острове. «Под огнем противника наши ребята высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ», — подчеркнул губернатор.

По его словам, плацдарм надежно закреплен, на нем проводится минирование подступов и организация снабжения. При этом наступление на Карантинном стало неожиданностью для ВСУ. Успех на данном направлении открывает ВС РФ новые возможности для установления контроля над западной частью Херсона, добавил Сальдо. Министерство обороны России не комментировало эти сведения.

Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru назвал бои за Корабел прологом полного освобождения Херсона.

«Как там дальше будут продвигаться войска генерала Теплинского (командующий группировкой войск „Днепр“. — NEWS.ru), мы посмотрим. Но я думаю, что это начало битвы за Херсон. Надеюсь, что вся стратегия этого дела уже выверена и все будет сделано хорошо — с участием всех сил: и десанта, и морпехов, и моряков Днепровской флотилии», — сказал Дандыкин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Какие перспективы у наступления ВС РФ на Херсон

Сальдо еще 19 октября анонсировал операцию российской армии по взятию Херсона под контроль. Он отмечал, что часть территории рядом с городом уже взята войсками РФ.

«На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Черному морю, достаточно большое количество дачных поселков. Они тоже все находятся под контролем Вооруженных сил России. Поэтому освобождение самого города Херсона уже начато», — сказал тогда губернатор. Подтверждения этой информации от Минобороны РФ не поступало.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru положительно оценил перспективы дальнейшего наступления на Херсонском направлении, но обратил внимание на важный нюанс.

«Успешное наступление возможно только при создании превосходства в силах — это классика военной науки. Если российское командование сможет обеспечить превосходство на данном участке, то вполне возможно и наступление, и освобождение Херсона», — пояснил аналитик.

Дандыкин в свою очередь отметил, что продвижение на Карантинном и далее в Херсоне может быть замедлено из-за двух факторов — логистического и тактического.

«Дело в том, что Корабел — это промышленный район. Там судоремонтный завод, а в „промке“ у противника всегда есть варианты обороны. А еще наши ребята форсировали часть Днепра, приток реки. Закрепились, идут бои, но снабжение приходится организовывать либо по воде через реку, либо по воздуху. Правда, у противника такая же ситуация —железнодорожный и автомобильный мосты, ведущие в эту часть Херсона из центра, взорваны. Чтобы снабжать своих, обеим сторонам сейчас приходиться переправляться через реку», — пояснил Дандыкин. Комментариев от МО России не поступало.

Гарнизон ВСУ на этом участке военный эксперт оценил как относительно небольшой. Однако, утверждает Дандыкин, он активно поддерживается артиллерийским огнем и дронами «с большой земли».

«Самое большое препятствие там сейчас — это обилие беспилотников врага. ВСУ кинули на этот участок огромное количество дронов и постоянно пополняют их число», — подчеркнул эксперт.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Что будет после взятия Херсона

Военные эксперты расходятся во мнениях относительно того, как может развиваться дальнейшее наступление российской армии после завершения херсонской операции. Так, Дандыкин считает, что следующими целями для ВС РФ должны стать Николаев и Одесса.

«Только так, когда все черноморское побережье до Молдавии и Румынии будет под контролем России, можно геополитически обезопасить регион от возобновления конфликтов в будущем», — полагает он.

Храмчихин более категоричен.

«Надо идти дальше, не останавливаясь, до полной капитуляции противника. Мы ведь в 1944 году не стали останавливаться на границе СССР, поскольку тогда угроза нацизма сохранилась бы. Вот и сейчас надо идти до конца», — заключил военный эксперт.

Читайте также:

Скрипка против Зеленского: украинский рок требует военного переворота

«Идеальный истребитель»: в США восхитились Су-35С в зоне СВО

«Бегут, бросая раненых»: бойцы ВС РФ назвали самых трусливых наемников ВСУ

«Против дрона нет приема»: генерал Попов о Су-57, F-35 и отставании США