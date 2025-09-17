В Госдуме предположили, смогут ли ВС РФ форсировать Днепр

При определенных условиях российская армия может форсировать Днепр, но сначала надо к нему выйти, рассказал в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев. По его словам, ВС РФ нужно освободить земли, которые принадлежат России по Конституции.

Форсирование Днепра возможно в определенной ситуации. Сначала нужно выйти к нему, а потом, конечно, форсировать. Мы в любом случае должны освободить и Запорожье, и Херсон — они по Конституции входят в состав Российской Федерации, — заявил Соболев.

При этом он оценил шансы украинских военных на форсирование этой водной преграды как крайне низкие, поскольку ситуацию на данном направлении контролирует группировка российских войск «Днепр» под командованием опытного военачальника генерал-полковника Михаила Теплинского.

У нас там сформирована очень мощная группировка, — пояснил собеседник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины планируют повторить так называемую курскую авантюру в Херсонской области. По его словам, целью данной операции является отвлечение российских сил от ключевых направлений на фронте.