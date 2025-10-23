ВС РФ провели успешную операцию на острове Карантинный Российские войска форсировали Днепр и закрепились на плацдарме в районе Херсона

Подразделения ВС РФ успешно провели операцию по переправе через Днепр и заняли стратегически важный плацдарм на острове Карантинный под Херсоном, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он отметил, что маневр проводился при активном противодействии со стороны украинских формирований.

Разведчики и десантники группировки войск «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне, — сказано в публикации.

Закрепление на плацдарме острова Карантинный создает благоприятные условия для установления полного контроля над прилегающими территориями, заявил Сальдо. Организация стабильного снабжения позволяет закрепить достигнутый тактический успех, заключил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области. В операциях принимали участие бойцы группировок войск «Центр» и «Восток».

До этого стало известно, что ВС РФ начали масштабное наступление на город Орехов в Запорожской области. Армейские подразделения проводили механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.