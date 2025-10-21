Стало известно о боях за освобождение одного из микрорайонов Херсона

Стало известно о боях за освобождение одного из микрорайонов Херсона Сальдо: ВС России ведут бои за микрорайон Корабел в Херсоне

Военнослужащие ВС России ведут бои за освобождение микрорайона Херсона под названием Корабел, который находится на Карантинном острове, заявил в беседе с РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. По его словам, российские бойцы наносят точные удары по позициям и целям ВСУ.

Боевики противника продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на территории [острова]. Однако наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по целям и уничтожают их, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что Карантинный остров в самом общем смысле является «инструментом тактического давления». Сейчас главное — это держать ВСУ в напряжении и лишать их уверенности на линии боевого соприкосновения и в тылу, уточнил Сальдо. Он добавил, что психологический эффект таких операций уже работает.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной ВСУ территории Херсона сотрудники ТЦК хватают на улице мужчин и увозят их. Тем самым власти Киева превратили город в «источник пушечного мяса». Официальные структуры не предоставляют родственникам информацию о судьбе мобилизированных, что приводит к росту числа без вести пропавших.