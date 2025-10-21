«Источник пушечного мяса»: в Херсоне стали бесследно пропадать мужчины

На подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Херсона, сотрудники ТЦК хватают на улице мужчин и увозят их, тем самым власти Киева превратили город в «источник пушечного мяса», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он отметил, что официальные структуры не предоставляют родственникам и близким информацию о судьбе мобилизированных, что приводит к росту числа без вести пропавших.

В оккупированном ВСУ Херсоне пропадают люди. Тэцэкашники-людоловы прочесывают микрорайоны, что подальше от реки. На улицах Таврического, Шуменского, жилпоселка мужчин хватают на улицах и увозят в сторону Музыковки. Там, в так называемом «сборном пункте», что больше похож на концлагерь, людей отправляют в районы боевых действий, — сказано в публикации.

Губернатор добавил, что родные узнают о судьбе пропавших только когда приходят письма с фронта или похоронки. Именно поэтому мужчины в Херсоне боятся выходить из дома, заключил он.

Ранее несколько прохожих в Днепропетровской области не дали сотрудникам ТЦК забрать мужчину в армию. При этом жители Каменска не испугались угроз вооруженных военкомов.