Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 03:52

«Источник пушечного мяса»: в Херсоне стали бесследно пропадать мужчины

Сальдо: из-за киевских властей Херсон превратился в источник пушечного мяса

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Херсона, сотрудники ТЦК хватают на улице мужчин и увозят их, тем самым власти Киева превратили город в «источник пушечного мяса», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он отметил, что официальные структуры не предоставляют родственникам и близким информацию о судьбе мобилизированных, что приводит к росту числа без вести пропавших.

В оккупированном ВСУ Херсоне пропадают люди. Тэцэкашники-людоловы прочесывают микрорайоны, что подальше от реки. На улицах Таврического, Шуменского, жилпоселка мужчин хватают на улицах и увозят в сторону Музыковки. Там, в так называемом «сборном пункте», что больше похож на концлагерь, людей отправляют в районы боевых действий, — сказано в публикации.

Губернатор добавил, что родные узнают о судьбе пропавших только когда приходят письма с фронта или похоронки. Именно поэтому мужчины в Херсоне боятся выходить из дома, заключил он.

Ранее несколько прохожих в Днепропетровской области не дали сотрудникам ТЦК забрать мужчину в армию. При этом жители Каменска не испугались угроз вооруженных военкомов.

Херсон
ТЦК
Владимир Сальдо
Херсонская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог ответила, как перестать ставить себе жесткие дедлайны
«Бегут, бросая раненых»: бойцы ВС РФ назвали самых трусливых наемников ВСУ
Полиция нашла новые улики в деле Усольцевых
Врач раскрыла неприятную правду о чупа-чупсах
Студентку ждут два суда из-за исполнения песен иноагентов
Суд с Викторией Боней, брак по расчету: как живет невеста Лепса Аврора Киба
Россиянам раскрыли важнейший нюанс подготовки дачи к зиме
Суд вынес решение о взыскании 120 млн рублей с шоу «Малахов»
Зеленскому конец: США обвинили Киев в создании военной диктатуры
«Источник пушечного мяса»: в Херсоне стали бесследно пропадать мужчины
Юрист раскрыла, как вдовам военных отстоять имущество при оспаривании брака
Технолог раскрыла, одежда из какого материала лучше всего греет
Два аэропорта Северного Кавказа приостановили полеты
Приметы 21 октября: Трифон и Пелагея — Ознобица и подготовка к зиме
Атака ВСУ на Ростовскую область 21 октября: разрушения и пострадавшие
Слюсарь показал кадры последствий атаки ВСУ на Батайск
Ни дронов, ни «Фламинго»: российские «Герани» разносят в труху ВПК Украины
Юрист объяснил, кто ответит за ошибки ИИ при лечении больных
Невеста Лепса прокомментировала судебный иск Виктории Бони
Стало известно, что происходит в небе над Сочи и Нижним Новгородом
Дальше
Самое популярное
Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.