29 октября 2025 в 15:19

«Нас беспокоит»: Путин рассказал об опасности для журналистов в зоне СВО

Путин: Россия обеспокоена из-за возможных провокаций ВСУ против журналистов

Владимир Путин на встрече с бойцами СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка Владимир Путин на встрече с бойцами СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка Фото: kremlin.ru/Владимир Гердо, ТАСС

Россия выражает обеспокоенность возможными провокациями со стороны Украины во время пребывания журналистов в районе окружения ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с бойцами СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Глава государства отметил, что обсуждал с военным командованием возможность организации доступа представителей СМИ в данный район для объективного освещения событий.

Нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций. Главное — это избежать провокаций с украинской стороны, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, чтобы кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, — сказал президент.

Ранее Путин в ходе общения с участниками специальной военной операции заявил, что ситуация в зоне боевых действий развивается благоприятно для страны. Глава государства акцентировал, что реализуемые меры гарантируют защиту национальных интересов государства на долгосрочную перспективу.

Кроме того, президент России констатировал успешное продвижение российских вооруженных сил на всех направлениях фронта. Глава государства отметил высокую активность и эффективность действий бойцов армии страны.

Владимир Путин
журналисты
СВО
ВСУ
провокации
