«Требует внимания»: глава МЧС подвел итоги визита в Калининградскую область

Обеспечение безопасности Калининградской области требует повышенного внимания, цитирует ТАСС слова главы МЧС РФ Александра Куренкова, сказанные во время рабочей поездки в регион. По его мнению, в регионе остается нерешенным вопрос о создании локальных систем оповещения вблизи опасных производственных объектов.

С учетом особого географического положения Калининградской области вопросы обеспечения безопасности региона требуют повышенного внимания, — сказал Куренков.

На совещании с правительством области министр подчеркнул, что, несмотря на значительную проделанную работу, необходимо решить проблему локальных систем оповещения в районах размещения опасных производственных объектов. В рамках визита в Калининград Куренков также посетил центр Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

В настоящее время этот центр контролирует акваторию с участием почти 40 специалистов, располагая более чем 20 маломерными судами, гидроциклами и специальной техникой. Кроме того, МЧС РФ планирует развернуть специальный пост на побережье реки Преголя. Этот пост будет обеспечивать оперативный контроль безопасности населения и осуществлять регистрацию маломерных судов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что Калининград требует особого внимания со стороны центра страны. Из-за неприятельского окружения региону нужны снабжение, программы финансирования и другие меры поддержки, отметил он.