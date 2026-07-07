Стало известно, какой минимум документов потребуется для оформления пенсии Финансист Балынин: оформление пенсий с 7 июля сведут к двум документам

С 7 июля вступают в силу изменения, упрощающие процедуру назначения пенсий россиянам, что позволит оформлять выплаты с минимальным пакетом документов и ускорит сам процесс, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Утвержденный Минтрудом перечень документов заменяет действующие правила, которые действовали с 2021 года.

Изменения направлены прежде всего на повышение удобства граждан в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии, — пояснил эксперт.

Нововведения коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ключевым аспектом реформы, как отметил эксперт, является автоматизация процесса: Социальный фонд начнет самостоятельно запрашивать информацию о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.

Дополнительные документы потребуются лишь в случаях, когда сведения отсутствуют в государственных базах, например, для подтверждения трудовой деятельности до 2002 года. При наличии всех данных в госсистемах для оформления пенсии потребуется только паспорт и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России стал автоматически начислять доплаты для неработающих пенсионеров в 28 субъектах страны. В тех случаях, когда общий доход пенсионера оказывается ниже прожиточного минимума, доплата будет назначаться без обращения в ведомства и справок.