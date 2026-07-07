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07 июля 2026 в 03:33

Правительство отчиталось о бесперебойном доступе к Сети перед Путиным

ТАСС: Путину доложили о доступе россиян к критически важным сервисам

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Правительство Российской Федерации представило президенту Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению стабильного доступа граждан к критически важным сервисам в условиях ограничений интернета, сообщил ТАСС источник, знакомый с документами. Предоставление соответствующего доклада было запланировано до 1 июля.

Доклад представлен президенту в установленные сроки, — указал собеседник агентства.

Путин по итогам апрельского совещания с кабинетом министров поручил правительству и ФСБ гарантировать бесперебойную работу ключевых систем. Речь идет о портале госуслуг, платежных системах и сервисах оказания медицинской помощи во время возможных ограничений Сети.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки и страховые компании начнут поэтапно включаться в белые списки Министерства цифрового развития. Она подчеркнула, что этот процесс будет идти постепенно.

До этого стало известно, что Минцифры России обсуждает с правоохранительными органами и спецслужбами создание специального перечня интернет-ресурсов для Москвы. Данная инициатива направлена на сохранение доступа к важным сайтам в периоды, когда мобильный интернет отключается в целях обеспечения безопасности.

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