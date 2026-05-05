Минцифры готовит белый список на случай отключения интернета в Москве

Минцифры России обсуждает с правоохранительными органами и спецслужбами создание специального перечня интернет-ресурсов для Москвы, сообщает РИА Новости. Данная инициатива направлена на сохранение доступа к важным сайтам в те периоды, когда мобильный интернет отключается в целях обеспечения безопасности.

Минцифры России согласовывает с правоохранительными органами и специальными службами возможность оперативного открытия в Москве белого списка сайтов для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности, — подтвердили в министерстве.

Предполагается, что в этот список войдут социально значимые ресурсы, необходимые для жизнеобеспечения и информирования граждан в экстренных ситуациях. Министерство пообещало оперативно уведомить общественность, как только все необходимые разрешения от силовых структур будут получены.

Ранее абоненты сотовых операторов в Санкт-Петербурге вслед за пользователями из Москвы начали получать СМС-сообщения с предупреждением о возможных ограничениях в работе мобильного интернета накануне Дня Победы. В частности, такая рассылка уже поступила клиентам Yota и «МегаФона».

