Минцифры готовит белый список на случай отключения интернета в Москве

Минцифры России согласовывает с правоохранительными органами и специальными службами возможность оперативного открытия в Москве белого списка сайтов для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности, — подтвердили в министерстве.

Предполагается, что в этот список войдут социально значимые ресурсы, необходимые для жизнеобеспечения и информирования граждан в экстренных ситуациях. Министерство пообещало оперативно уведомить общественность, как только все необходимые разрешения от силовых структур будут получены.

Ранее абоненты сотовых операторов в Санкт-Петербурге вслед за пользователями из Москвы начали получать СМС-сообщения с предупреждением о возможных ограничениях в работе мобильного интернета накануне Дня Победы. В частности, такая рассылка уже поступила клиентам Yota и «МегаФона».