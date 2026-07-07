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07 июля 2026 в 01:33

Глава Госдепа США не исключил разбирательства с ФИФА на уровне НАТО

Рубио: скандал с давлением на ФИФА может быть поднят на саммите НАТО

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД Чили Франсиско Пересом Маккенной в Вашингтоне не исключил, что вопрос давления Вашингтона на Международную федерацию футбола (ФИФА) может быть поднят на встрече стран-участниц НАТО в Анкаре. Он заявил журналистам, что стороны попытаются создать международный инцидент, который может быть затронут на саммите Альянса, в котором США будут участвовать вместе с бельгийцами и другими странами.

Послушайте, возможно, они попытаются устроить международный инцидент. Не знаю. <...> Это было плохое решение. Им не следует даже пересматривать видеозаписи таких вещей в замедленном режиме, — указал Рубио.

Американский политик назвал ошибочным решение ФИФА, но признал, что не является экспертом в области футбола. Однако Рубио назвал развернувшуюся вокруг приостановки дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогуна ситуацию ненужной драмой.

Ранее ФИФА отклонила апелляцию сборной Бельгии по делу об удалении форварда сборной США Фоларина Балогуна. В своем заявлении организация назвала эту жалобу неприемлемой.

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