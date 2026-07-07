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07 июля 2026 в 03:20

Хирург объяснил, кому лучше водить ребенка на прием к врачу

Хирург Никитский: детям на прием к врачу лучше ходить с мамой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мамы чаще всего владеют полной историей развития ребенка и могут предоставить специалисту критически важные детали, поэтому лучше всего именно им водить детей к врачу, заявил NEWS.ru детский уролог, хирург кандидат медицинских наук Михаил Никитский. По его словам, без участия этого члена семьи диагностический процесс может «рассыпаться».

Многие уверены, что главное в лечении ребенка — это найти сильного врача. Все так, но в реальной практике есть еще один участник процесса, без которого диагностика иногда просто рассыпается. И это мама. Иногда на прием приходит папа, бабушка или дедушка. Это нормально, но когда начинаешь уточнять детали о развитии ребенка, первых симптомах, динамику жалоб, в ответ звучит: «Этим занималась мама». Такие ситуации могут напрямую влиять на точность диагноза, — пояснил Никитский.

Он добавил, что мамы чаще фиксируют изменения в состоянии ребенка. По словам специалиста, в медицине иногда один-единственный пропущенный факт способен кардинально изменить подход к лечению.

Именно мамы чаще всего видят мельчайшие изменения: когда начались симптомы у ребенка, как они менялись, что усиливает или облегчает состояние. Это не формальность. В медицине иногда один пропущенный факт меняет всю тактику лечения. Поэтому на первичный осмотр рекомендуется приходить именно с мамой. Чем больше точной информации у врача, тем быстрее и безопаснее он принимает решение, — заключил Никитский.

Ранее реаниматолог Фируз Ашуров заявил, что при перегреве ребенка прежде всего нужно перенести его в тень или прохладное помещение. По его словам, в такой ситуации важно снять с пострадавшего синтетическую и плотную одежду, оставив минимум вещей.

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