Сапборды, гидроциклы, лодки: как пользоваться, нужны ли права, штрафы

С наступлением летнего сезона открывается навигация для тех граждан, кто предпочитает проводить свободное время на воде, — сапбордистов, яхтсменов и водителей гидроциклов. При этом далеко не все соблюдают правила безопасности, что часто становится причиной травм и несчастных случаев. Какие самые распространенные нарушения совершают спортсмены и любители, как не попасть на штраф и не сесть в тюрьму — в материале NEWS.ru.

Что может измениться для любителей сапбордов в России

В России предложили закрепить правовой статус сапбордов и ввести обязательное ношение спасательных жилетов для пользователей на фоне участившихся несчастных случаев на воде, пишут СМИ со ссылкой на инициативу спасателей и инспекторов по маломерным судам.

Руководитель Западного инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Олег Павлов пояснил журналистам, что в настоящее время сапборды относятся к категории спортивного инвентаря. По его словам, первым шагом должно стать законодательное закрепление правового статуса этих плавсредств и определение надзорного органа, на который будут возложены ответственность и контроль за их эксплуатацией. После этого специалисты предлагают ввести обязательное ношение спасательных жилетов, запретить использование сапбордов в зонах судового хода, а также установить максимально допустимое расстояние от берега.

Руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, депутат Мосгордумы Максим Джетыгенов заявил в беседе с NEWS.ru, что сапборд — это отдельная зона риска.

«Долгое время они находились вне правового поля, что порождало беспечность. Однако сейчас МЧС активно рассматривает этот вопрос. Главное правило для сапбордиста — наличие спасжилета и строгое ограничение количества людей. Сапборд — это одноместное плавсредство, если иное не предусмотрено его конструкцией. Категорически запрещено выходить на сапборде на воду в нетрезвом виде», — отметил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие правила для сапбордов и маломерных судов действуют в настоящее время

Гидроциклы, моторные лодки, яхты, катера и другой водный транспорт до 20 метров в длину, вмещающий до 12 человек, относятся к маломерным судам. Для вождения этих плавсредств необходимо поставить их на учет и получить права. Однако на практике многие пренебрегают этими правилами, рассказал в беседе с NEWS.ru экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина.

«Часто люди выезжают без прав и регистрации. На гидроциклы налог идет как на роскошь и составляет порядка 80–150 тыс. рублей в среднем за три месяца использования, в зависимости от мощности. Граждане экономят», — пояснил специалист.

Джетыгенов подтвердил, что проблема с регистрацией и правами на управление маломерными судами стоит очень остро. По его словам, только в Новосибирской области за вождение незарегистрированных судов без прав было выписано более 400 штрафов за сезон. В Москве инспекторы Госинспекции по маломерным судам МЧС России регулярно проводят рейды, в ходе которых выявляются судоводители без необходимых документов, отметил он.

«Многие считают, что если у них лодка с мотором до 10 лошадиных сил или весом менее 200 кг, то права и регистрация не нужны. Но это не так. Как только параметры превышены, судно подлежит обязательной регистрации, а судоводитель обязан иметь удостоверение», — сказал Джетыгенов, напомнив, что штраф за нарушение составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

Какие нарушения чаще всего совершают владельцы сапбордов и маломерных судов

Кататься на сапбордах и маломерных судах можно далеко не везде. Перечень разрешенных мест устанавливается в зависимости от региона. Как правило, запрещено плавать вокруг мостов, шлюзов, гидротехнических сооружений, а также в акваториях пляжей.

«Даже если вы надели спасательный жилет и поплыли на сапборде в том месте, где проходит трасса, люди гоняют на гидроциклах с большой скоростью, по судовому пути, где ходят корабли и речные трамвайчики, то вы подвергаете себя риску», — отметил Ластовина.

По его словам, чаще всего к несчастным случаям приводят алкоголь, неумение плавать, а также недооценивание опасности, например сильного течения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В первую очередь нужно включать голову. Не надо бежать впереди своего ангела-хранителя и совершать необдуманные поступки. Категорически нельзя нырять в таких местах, как Карелия и Карельский перешеек, где есть камни. На середине реки Невы достаточно сильное течение. В этом кроется еще одна опасность — человек запаникует и его может унести», — предупредил специалист.

Джетыгенов также отметил, что управление судном в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых распространенных нарушений на водных видах транспорта.

«Некоторые граждане воспринимают прогулку на катере или лодке как повод для расслабления с распитием спиртных напитков. Они забывают, что управляют средством повышенной опасности. Это одна из главных причин трагических происшествий», — отметил спасатель.

Самым распространенным нарушением правил безопасности эксперт назвал игнорирование спасательных жилетов. По его словам, очень часто судоводители и пассажиры их не надевают. В ряде случаев жилетов на борту нет или их количество не соответствует числу людей на судне.

«Некоторые думают, что жилет нужен „для галочки“ и лежит в ящике. Но правила требуют, чтобы он был надет на каждом человеке, находящемся на воде», — подчеркнул Джетыгенов.

В свою очередь Ластовина отметил, что при падении за борт судна или с сапборда жилет может помешать спастись, если плохо закреплен на теле.

«Зачастую бывает так, что жилет всплывает и мешает вылезти», — подчеркнул эксперт.

Еще одно распространенное нарушение — превышение допустимого количества пассажиров и несоблюдение норм загрузки, отметил Джетыгенов. Он пояснил: владельцы зачастую перегружают суда, что влияет на их устойчивость и остойчивость (способность судна противодействовать наклонениям и возвращать равновесие), особенно в условиях волнения или прохождения судового хода.

По словам Джетыгенова, нарушения при сплавах на сапбордах и управлении маломерными судами приводят к трагедиям. Управление в нетрезвом виде притупляет реакцию и приводит к столкновениям с препятствиями и другими судами, предупредил эксперт. Несоблюдение правил безопасности наказывается штрафом или лишением свободы, напомнил спасатель.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Нахождение в лодке без жилета влечет предупреждение или штраф. Наказание за управление без прав или незарегистрированным судном достигает 15–20 тыс. рублей. Если нарушение правил безопасности привело к гибели человека по неосторожности, то судоводителя могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 263 УК РФ. Это грозит реальным лишением свободы с конфискацией судна», — пояснил эксперт.

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