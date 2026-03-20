Загадочное течение убило россиянина на райском острове: что произошло

Турист из России утонул на Филиппинах в окрестностях пляжа, который туристы называют уголком рая. Местный спасатель попытался спасти мужчину, но погиб вместе с ним. Как сообщают СМИ, это далеко не первый случай. Чем на самом деле опасны «сказочные» туристические места на этих островах, какие неожиданные опасности они скрывают, как пережить отпуск — в материале NEWS.ru.

Как российский турист погиб на Филиппинах

Пляж Пука-бич, где произошла трагедия, называют скрытой жемчужиной острова Боракая. Туристы говорят, что он находится на севере, и потому людей там всегда меньше, чем в других местах.

Утром накануне российский турист по имени Антон (имя изменено. — NEWS.ru) решил искупаться, но его стало уносить в море сильным течением. Ему на помощь бросился спасатель. Он доплыл до тонущего мужчины, но надеть на него спасательный жилет не успел, его самого захватило течением. Их тела удалось обнаружить лишь спустя 11 часов.

Что говорят о пляже на Филиппинах, где погиб мужчина

Пляж Пука-бич называют идеальным местом для отдыха с лазурным морем и белоснежным коралловым песком. В социальных сетях люди пишут, что здесь можно собрать много красивых ракушек. Житель Подмосковья Андрей с семьей дважды отдыхал на Боракае. Он рассказал NEWS.ru, что пляж Пука-бич кажется ему раем.

«На берегу этого пляжа мало туристов, вдоль берега — тропический лес, невысокие скалы, где есть много пещер и гротов. В этом месте чувствуешь себя как на небесах. Мне кажется, здесь можно отдохнуть безопасно», — поделился он с NEWS.ru.

Что еще известно о пляже на Филиппинах

Лишь в некоторых отзывах, посвященных Пука-бич, звучит предупреждение: «Соблюдайте осторожность при входе в воду. Здесь часто бывает прибойная волна. Может и унести». Оказавшись на Пука-бич, жительница Петербурга Елена очаровалась красотой первозданной природы.

«Я надела плавательные очки и отправилась исследовать подводный мир. Вскоре выяснилось, что плыву я по течению, а возвращаться-то придется против него», — поделилась с NEWS.ru туристка.

В это время с берега ей махал встревоженный муж. Девушка поняла, что попала в очень сильное подводное течение с мощными волнами. Обратно она добралась, что называется, с приключениями, вспомнила собеседница NEWS.ru.

«Я кое-как догребла до берега рядом, который находился вдоль течения. Вылезла, огляделась. Увидела огороды и джунгли. Просидела в таком состоянии больше часа. Была в купальнике, босая, но радовалась, что живая», — сказала Елена.

По ее словам, вернуться на пляж ей в итоге помог местный фермер на лодке.

Почему российский турист мог утонуть на Филиппинах

Отдых на Филиппинах может быть очень опасен, говорят эксперты опрошенные NEWS.ru. СМИ регулярно сообщают о наводнениях и тропических штормах, которые уносят жизни людей. Год назад два российских дайвера погибли на островах: их унесло в море волной.

В таких местах, как пляж Пука-бич, обычно создается обратное течение, объяснил NEWS.ru бывший спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина. Так называют сильный поток, направленный перпендикулярно или наискосок от береговой линии. Его интенсивность может достигать 16 километров в час.

«Допустим, справа и слева ветер гонит воду. Ей нужно куда-то уходить. Значит, идет отток в море. Я в свое время попал в такое и сначала пытался выплыть самостоятельно, но вскоре понял, что это бесполезно», — рассказал Ластовина.

По его словам, скорее всего, турист запаниковал, начал бороться с течением, потратил все силы и не смог выбраться

«Печально, но в 90% случаев люди тонут из-за обратного течения. Никто о нем не знает и не говорит. В азиатских странах на берегу, где оно существует, устанавливают флаги с предупреждениями. Там не следует купаться, особенно неподготовленным», — прокомментировал ситуацию Ластовина.

Как пережить обратное течение на Филиппинах

Собеседник NEWS.ru отметил, что, оказавшись в водной ловушке, нужно перестать сопротивляться и «отдаться на волю морской стихии». Она отнесет в открытое море, где нужно постараться расслабиться, получать удовольствие и оставаться на плаву.

«Не может быть того, чтобы течение унесло вас слишком далеко. Как правило, это не более чем 200 метров. Когда вас куда-то несет, нужно плыть не против течения к берегу, а в бок. Проще не бороться с течением, а отдаться на его волю. Вас докинет до берега, а после вы спокойно доплывете до него, не затрачивая время на борьбу со стихией», — пояснил Ластовина.

