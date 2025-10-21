Продали в рабство или на органы? Россиянка с биполяркой пропала в Таиланде

В Таиланде бесследно исчезла 30-летняя россиянка Мария. Она не выходит на связь с близкими с 17 октября. По словам родственников, девушка имеет диагностированное психическое заболевание. Как проходят поиски туристки, где она может быть сейчас, каковы шансы, что ее похитили и захватили в рабство — в материале NEWS.ru.

Где последний раз видели пропавшую на Пхукете россиянку

Пропавшая Мария родом из Москвы. Она проживала на Пхукете последние полгода, работала менеджером по набору персонала в удаленном формате. Как сообщают родственники девушки, у нее было диагностировано биполярное расстройство личности. Незадолго до исчезновения у Марии началась фаза мании — она удалила свой аккаунт в Telegram, выбросила сим-карту. Тогда же девушка перестала выходить на связь с близкими.

Незадолго до исчезновения Мария записала голосовое сообщение, в котором она утверждала, что ее якобы хотят убить собственные родители, поэтому ей необходимо срочно уехать. После этого не пыталась покинуть страну, по крайней мере в аэропорту не появлялась. Однако квартира россиянки сейчас пустует.

Последний раз Марию видели в компании трансгендера (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Больше о ее местонахождении ничего не известно. К поискам девушки привлечены полицейские и представители генконсульства РФ. Тем временем близких Марии атакуют мошенники: они просят прислать им деньги за сведения о ее местонахождении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как идут поиски пропавшей на Пхукете россиянки

Как рассказала NEWS.ru живущая в Таиланде журналист и активист Светлана Шерстобоева, Марию ищет ее подруга, которая находится на территории России.

«Как видите, поиски идут без лица, без фамилии. Подруга запрещает расшаривать информацию с формулировкой: „Я уже дала“. Она хочет получить данные с видеокамер, находясь в России, без заявления в полицию. При этом по закону в Таиланде примут репорт только от родных», — рассказала Шерстобоева.

Она подчеркнула, что родственники пропавшей также не прилетали в Таиланд, следовательно, они не могли написать заявление в полицию о пропаже девушки.

Могла ли москвичка с биполярным расстройством попасть в рабство

По одной из версий, Мария могла попасть в рабовладельческий кол-центр. Вероятность этого действительно высока, и она увеличивается, если россиянка накануне искала работу, отметила в беседе с NEWS.ru юрист и координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина.

«Все случаи попадания в рабовладельческие кол-центры, с которыми мы сталкивались, выглядели одинаково с точки зрения схемы. Девушки находили работу в Telegram-каналах, в интернете по объявлениям, приезжали в Таиланд на место встречи с агентами, которые их перевозили в офис. Но чтобы наших сограждан похищали и увозили в эти лагеря с территории Таиланда — мы такого не видели», — поделилась Файрушина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если Мария приехала в Таиланд отдыхать, то «мест, где она могла бы пропасть, довольно много», добавила юрист. Учитывая, что ее видели в последний раз в компании, скорее всего, она скоро сама объявится.

Как действовать, если человек пропал за границей

В случае пропажи человека за рубежом стоит придерживаться единого алгоритма действий, сообщила Файрушина. По ее словам, первым делом стоит написать заявление о пропаже человека в местную полицию.

«Также нужно подать соответствующее обращение в МИД Российской Федерации и обратиться с этим же вопросом в посольство РФ в Таиланде. Это три первых шага, которые необходимо предпринять, чтобы все были осведомлены о пропаже человека и начались поиски», — резюмировала она.

Безопасно ли ездить в Таиланд

Таиланд продолжает оставаться безопасным и привлекательным местом для российских и иностранных туристов, несмотря на случаи похищения граждан России и их незаконной перевозки в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах, рассказали в МИД королевства.

«Мы уделяем большое внимание безопасности и благополучию всех посетителей, а власти поддерживают безопасные условия во всех популярных туристических зонах», — прокомментировали в ведомстве.

Фото: Foto Beck/imageBROKER.com/Global Look Press

Там отметили, что иностранным туристам стоит опираться на официальные источники информации для обеспечения своей безопасности. Прежде чем воспользоваться какими-либо услугами или согласиться на хорошо оплачиваемую работу, важно проявлять осторожность.

Кого еще продали в рабство

Ранее стало известно, что белорусскую туристку продали на органы в Мьянме и сожгли ее тело: девушка поехала работать в Таиланд, но попала в мошеннический центр, где обманывают людей на деньги. Однако иностранка не принесла достаточно доходов работодателям в роли «модели».

По последним данным, девушка искала работу за границей, прилетела на собеседование в Бангкок, но вместо подиума ее вывезли в Мьянму, где сделали рабыней. В обязанности входило «быть красивой», обслуживать «хозяев» и вымогать из богатых людей деньги. Туристка пропала с радаров 4 октября.

Изначально за тело белоруски потребовали с семьи $500 тыс., а несколько дней спустя сообщили, что ее кремировали. Семья в настоящий момент ведет переговоры о транспортировке праха на родину.

До этого туристку из Читы, которую обманным путем вывезли в Мьянму с территории Таиланда, продали в рабство. По словам знакомой девушки, читинка приехала в Бангкок, чтобы работать моделью. Она утверждает, что россиянку увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой. Там ее и других девушек заставили обманывать людей, торгуя своими лицами и телами. За непослушание пленников бьют плетью и грозят продать на органы.

Знакомая пострадавшей добавила, что в лагере большое число жителей стран СНГ, в особенности россиян, а также китайцев и уроженцев Юго-Восточной Азии. По ее словам, в буферной зоне не работают законы. При этом преступники предлагают пленникам возможность освобождения за $15 тыс. (1,25 млн рублей).

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В октябре Вооруженные силы Мьянмы вернули контроль над рядом стратегических объектов у границы с Таиландом, включая территорию, где действовали нелегальные кол-центры. Там в условиях, близких к рабству, удерживали рабочих. Среди них были и россияне.

В ходе операции власти освободили 2198 человек, принудительно занятых в преступных схемах. Кроме того, были изъяты 30 терминалов Starlink и другое оборудование, которое использовалось для организации мошеннических операций на международном уровне.

