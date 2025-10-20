Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 19:48

Печально известный кол-центр с россиянами накрыли у тайской границы

Войска Мьянмы освободили рабов из мошеннического кол-центра

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Мьянмы вернули контроль над рядом стратегических объектов у границы с Таиландом, включая территорию, где действовали нелегальные кол-центры, сообщает Eleven Media. Там в условиях, близких к рабству, удерживали рабочих. Среди них были и россияне.

Во время атаки войска Татмадо также заняли и зачистили печально известный KK Park недалеко от границы Мьянмы и Таиланда, — говорится в статье.

В ходе операции власти освободили 2198 человек, принудительно занятых в преступных схемах. Кроме того, были изъяты 30 терминалов Starlink и другое оборудование, которое использовалось для организации мошеннических операций на международном уровне.

До этого правозащитник Иван Мельников допустил, что в рабстве на территории Мьянмы могут находиться несколько десятков россиян. Россиян и белорусов вербуют русскоязычные специалисты из так называемых скам-центров.

Тем временем в МИД Таиланда сообщили, что королевство продолжает оставаться безопасным и привлекательным местом для российских и иностранных туристов. Такое заявление сделали на фоне случаев с похищением граждан России и их незаконной перевозкой в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах.

происшествия
россияне
Таиланд
Мьянма
