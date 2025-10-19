В рабстве в Мьянме могут быть десятки россиян Правозащитник Мельников: десятки россиян могут находиться в рабстве в Мьянме

Правозащитник Иван Мельников допустил, что несколько десятков россиян могут находиться в рабстве на территории Мьянмы, передает Telegram-канал SHOT. Правозащитник сообщил, что россиян и белорусов вербуют русскоязычные специалисты из так называемых скам-центров.

Поиск будущих рабов идет в специализированных чатах, там вербовщики якобы ищут IT-сотрудников, моделей и прочих специалистов, готовых работать за границей. От кандидатов требуются знание английского языка, наличие прививок и загранпаспорта. Жертв завлекают хорошими условиями работы: контракт на один год с предоставлением жилья и питания. IT-специалистам предлагают 5000 юаней (57 тыс. рублей) и процент от работы, а девушкам-хостес обещают по $100 в день (8,1 тыс. рублей) и еще по $100 за каждого привлеченного клиента.

Как отмечает издание, в первую неделю работы людям действительно предоставляют все озвученные условия, но потом отправляют в рабство. В Мьянму россиян завозят через границу с Таиландом.

Ранее из скам-центров в Мьянме и Камбодже вызволили около 3,5 тыс. человек после серии массовых обысков. Освобожденных, которых собирались продать на органы или использовать в мошеннических схемах, теперь депортируют на родину. Среди спасенных более сотни девушек из стран СНГ, Китая, Вьетнама и Камеруна.