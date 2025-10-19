Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 13:24

В рабстве в Мьянме могут быть десятки россиян

Правозащитник Мельников: десятки россиян могут находиться в рабстве в Мьянме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правозащитник Иван Мельников допустил, что несколько десятков россиян могут находиться в рабстве на территории Мьянмы, передает Telegram-канал SHOT. Правозащитник сообщил, что россиян и белорусов вербуют русскоязычные специалисты из так называемых скам-центров.

Поиск будущих рабов идет в специализированных чатах, там вербовщики якобы ищут IT-сотрудников, моделей и прочих специалистов, готовых работать за границей. От кандидатов требуются знание английского языка, наличие прививок и загранпаспорта. Жертв завлекают хорошими условиями работы: контракт на один год с предоставлением жилья и питания. IT-специалистам предлагают 5000 юаней (57 тыс. рублей) и процент от работы, а девушкам-хостес обещают по $100 в день (8,1 тыс. рублей) и еще по $100 за каждого привлеченного клиента.

Как отмечает издание, в первую неделю работы людям действительно предоставляют все озвученные условия, но потом отправляют в рабство. В Мьянму россиян завозят через границу с Таиландом.

Ранее из скам-центров в Мьянме и Камбодже вызволили около 3,5 тыс. человек после серии массовых обысков. Освобожденных, которых собирались продать на органы или использовать в мошеннических схемах, теперь депортируют на родину. Среди спасенных более сотни девушек из стран СНГ, Китая, Вьетнама и Камеруна.

Мьянма
рабство
мошенники
россияне
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции раскрыли необычный способ проникновения грабителей в Лувр
Скандал с сексуальным насилием и принцем Эндрю принял новый оборот
Молодой муж 82-летней певицы Шавриной впервые показался на публике
Власти ответили на идею ввести 12-летку в школах России
Парковки в Челябинске: всё, что нужно знать водителю
Замгубернатора Вологодской области устроил драку в отеле
Водителей будут лишать прав за прием лекарств в РФ? Что известно, список
Боец ММА Емельяненко оказался в больнице
Мужчина набил татуировку своей невесте и она умерла от нее
Дерзкое ограбление Лувра: что пропало, как действовали преступники
Российский завод приостановил прием газа из Казахстана
В полиции Франции рассказали, за сколько минут ограбили Лувр
ВСУ терпят крах на одном направлении
Москвич потерял рекордные 450 млн из-за кибермошенничества
«Все вложения НАТО пропали»: раскрыто, что произошло на Западной Украине
Маск повторит идею Дурова в своей соцсети
Глава Банка Англии предупредил о грядущем кризисе из-за Brexit
Депутат резко отреагировал на слухи о скандальной вечеринке в университете
Ушла из жизни ветеран томского телевидения
Чиновник озолотился на уборке несанкционированных свалок вокруг города
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.