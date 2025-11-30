День матери
30 ноября 2025 в 07:52

На Сахалине арестовали главного инженера рухнувшего ангара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный инженер строительной организации арестован до 27 января 2026 года после гибели рабочих в результате обрушения ангара в Сахалинской области, сообщает региональная прокуратура. Уточняется, что он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанному главному инженеру организации, строительный объект которой обрушился на улице Энергетиков в Южно-Сахалинске. Мужчина будет находиться под стражей до 27 января 2026 года, — говорится в публикации.

Ранее суд санкционировал арест экс-руководителя технопарка «Сколково» Рената Батырова. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере. Детали дела не раскрываются, однако по данной статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

До этого начальника 960-го военного представительства Минобороны в Севастополе арестовали на два месяца по подозрению в получении взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Согласно данным УФСБ, офицер вымогал деньги у директора судоремонтного завода для согласования выполненных по госконтракту работ.

