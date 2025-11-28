Турист упал за борт круизного лайнера и исчез Sun: пассажир лайнера Marella Explorer 2 упал за борт и пропал без вести

Пассажир круизного лайнера Marella Explorer 2 компании TUI упал за борт по пути из Мадейры на Канарские острова и пропал без вести, сообщает The Sun. Инцидент произошел на судне, рассчитанном на путешествия только взрослых туристов.

После случившегося экипаж сразу же подал сигнал тревоги, замедлил ход и начал поиски в предполагаемом районе падения. На зов о помощи откликнулась немецкая яхта, которая также подключилась к спасательной операции. Кроме того, на судне изучили записи видеокамер, чтобы восстановить детали случившегося. А в воду направили спасательные буи и бригаду экстренного реагирования.

Несмотря на проведенные меры, пассажира пока не нашли. Судно вернулось в порт отправления на острове Тенерифе. Поисковая операция продолжается.

Ранее сотни российских туристов застряли на Шри-Ланке из-за сильных наводнений, вызванных продолжительными ливнями. В районах Канди и Матале транспорт встал, а аэропорты закрылись. В результате стихии погибли 40 человек. Из-за наводнений также возникли перебои с электричеством и водой.