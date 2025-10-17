В Мьянме и Камбодже выявили рабские центры с тысячами пленников Из скам-центров в Мьянме и Камбодже спасли около 3,5 тысячи человек

Из рабовладельческих скам-центров в Мьянме и Камбодже спасли около 3,5 тысячи человек после серии массовых обысков, сообщает Telegram-канал Mash. Освобожденных, которых собирались продать на органы или использовать в мошеннических схемах, теперь депортируют на родину.

По данным источника, среди спасенных — более сотни девушек из стран СНГ, Китая, Вьетнама и Камеруна. Их заманивали фальшивыми предложениями о работе от якобы модельных агентств.

В Камбодже в ходе рейда также задержали пять женщин, которые помогали преступникам находить и перевозить жертв. Их обвинили в торговле людьми, убийствах и онлайн-мошенничестве.

Ранее стало известно о новой жертве торговли людьми в Юго-Восточной Азии — 26-летней белорусской певице Вере, участнице шоу «Голос», пропавшей после предложения работы моделью в Таиланде. По предварительной информации, ее вывезли в Мьянму, заставили работать в скам-центре, а после требования выкупа в $500 тысяч (40,5 млн рублей) злоумышленники заявили родственникам о ее убийстве и продаже органов.