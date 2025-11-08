Россия обвинила Интерпол в политизации

Политизация международного полицейского сотрудничества в Интерполе вызывает озабоченность России, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 24». Глава МВД подтвердил намерение ведомства добиваться полной отмены ограничительных мер против РФ, отметив, что это соответствует интересам всего мирового полицейского сообщества.

Что касается Интерпола — здесь мы наблюдаем попытки политизации международного полицейского сотрудничества. Приветствуем частичное снятие ограничительных мер с РФ по недавнему решению исполкома Интерпола. <…> Будем добиваться полной отмены каких-либо ограничительных мер, тем более это будет во благо всего полицейского сообщества, — сказал Колокольцев.

Ранее он заявил о серьезной озабоченности Москвы попытками коллективного Запада развернуть милитаризацию азиатского пространства. Глава ведомства охарактеризовал такие действия как недопустимые и призвал международное сообщество к консолидации усилий для противодействия актуальным угрозам.