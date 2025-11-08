Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 20:07

Колокольцев: Россия обеспокоена милитаризацией Азии со стороны Запада

Попытки коллективного Запада начать милитаризацию Азиатского региона вызывают серьезную озабоченность у России, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 24». Глава ведомства, подводя итоги 43-й конференции АСЕАНАПОЛ в Таиланде, подчеркнул недопустимость подобных действий и призвал к объединению усилий для противодействия современным вызовам.

Российскую сторону беспокоят попытки коллективного Запада запустить процесс милитаризации азиатского пространства. Позиция российской стороны также категорична: это недопустимо, наоборот, нужно объединять наши усилия перед современными вызовами, больше сотрудничать, чем милитаризировать, — сказал глава МВД.

Ранее эксперт-китаист Кирилл Котков заявил о потенциальном создании альтернативного НАТО блока с участием Российской Федерации и ее азиатских партнеров, прежде всего КНР. По его мнению, такая коалиция теоретически способна превзойти Североатлантический альянс по совокупной мощи.

Кроме того, американское издание Politico сообщило о сокращении уровня взаимодействия между Южной Кореей и НАТО. В публикации поясняется, что правительство Республики Корея сосредоточило основные усилия на решении внутренних экономических вопросов и поддержании диалога с президентом США Дональдом Трампом.

