14 октября 2025 в 12:09

«Это будет серьезно»: китаист оценил могущество альтернативного блока НАТО

Китаист Котков: альтернативный НАТО блок РФ и Китая мог бы превзойти западный

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Альтернативный НАТО блок, но с участием России и ее партнеров в Азии, в частности КНР, потенциально мог бы превзойти Альянс по своей мощи, заявил NEWS.ru китаист Кирилл Котков. По его словам, учреждение такой коалиции теоретически возможно, и ведущая роль в ней будет принадлежать Пекину.

Теоретически создание альтернативному НАТО альянсу, конечно, возможно, причем, если это состоится, то ведущим в этом блоке будет Китай, а ведомым Россия по экономическим причинам. Я совершенно не исключаю создание альтернативного блока. Здесь многое зависит от Запада. Если он продолжит давить на Китай, то ничего не останется, как создавать такой блок, который, по сути, будет состоять из России, Северной Кореи и КНР. Вряд ли кто другой к нему присоединится, кроме Белоруссии, конечно. Превзойти НАТО такой блок может, потому что сегодня Китай — это вторая экономика мира, — пояснил Котков.

Он добавил, что КНР является лидером по внедрению различных инноваций, в том числе БПЛА. Также, по словам эксперта, Пекин не отягощен серьезными внутренними проблемами, что кардинально отличает его от стран-участниц НАТО.

Китай — это страна, которая очень активно и быстрее всех в мире внедряет разные инновации. КНР — лидер по производству тех же самых БПЛА. Китай — это ядерная держава и большие ресурсы, большое население. И еще один важный момент — Китай, в отличие от США и ЕС, не отягощен серьезными внутренними проблемами. Там нет такой преступности, серьезных социальных и экономических проблем, какие есть в этих странах. Так что если такой блок теоретически состоится, это будет серьезно, — резюмировал Котков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдвинул идею формирования структуры, подобной НАТО, с участием России и ее партнеров в Азии и других регионах мира. По словам китайских журналистов, такая организация будет выгодна Москве, поскольку она может побудить Пекин отправить войска на Украину.

