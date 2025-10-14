Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 07:57

В Китае отреагировали на идею «азиатского аналога НАТО»

Sohu: азиатский аналог НАТО приблизит отправку армии Китая на Украину

Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Министр Сергей Лавров выдвинул идею формирования структуры, подобной НАТО, с участием России и ее партнеров в Азии и других регионах мира, передает Sohu. Авторы материала предположили, что такая организация будет выгодна и России, поскольку она может побудить КНР отправить войска на Украину.

США, как лидер НАТО, постоянно устраивают провокации в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня. Проблемы, о которых говорит Лавров, вполне реальны, – сказано в публикации.

Слова Лаврова могут быть восприняты в Пекине в качестве поддержки Китая, но при этом помощь военных союзников могла бы одновременно с этим усилить позиции Москвы, добавили эксперты. Кроме того, авторы статьи уверены: аналог блока будет превосходить своего западного конкурента по территориям, человеческим ресурсам и экономическим показателям.

Ранее официальный представитель Главного таможенного управления КНР Люй Далян информировал, что портовые сборы, которые Китай вводит с 14 октября для американских судов, призваны обеспечить справедливую конкуренцию на международных рынках. Суда будут облагаться по ставке 400 юаней (4,5 тыс. рублей) за нетто-регистровую тонну. Эта плата будет поэтапно расти до 1120 юаней (12,7 тыс. рублей) к 17 апреля 2028 года.

До этого стало известно, что товарооборот Китая и США по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении. В частности, экспорт из КНР сократился на 16,9%.

Китай
Сергей Лавров
Пекин
НАТО
