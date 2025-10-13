Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 08:17

Китай вводит портовые сборы с судов США

Китай объявил о введении портовых сборов для американских судов с 14 октября

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER/Global Look Press

Портовые сборы, которые Китай вводит с 14 октября для американских судов, призваны обеспечить справедливую конкуренцию на международных рынках, заявил официальный представитель Главного таможенного управления КНР Люй Далян. Суда будут облагаться по ставке 400 юаней (4,5 тыс. рублей) за нетто-регистровую тонну, передает ТАСС. Эта плата будет поэтапно расти до 1120 юаней (12,7 тыс. рублей) к 17 апреля 2028 года.

Контрмеры Китая — это необходимые ответные действия, направленные как на защиту законных прав и интересов китайских отраслей и предприятий, так и на поддержание справедливой конкуренции на международных рынках морских перевозок и судостроения, — подчеркнул Люй Далян на пресс-конференции.

Чиновник уточнил, что аналогичные действия, принятые Вашингтоном, следует рассматривать как типичное проявление протекционизма и односторонней политики, которая носит дискриминирующий характер. Китайский чиновник выразил надежду, что американская сторона признает «свои ошибки» и в дальнейшем будет взаимодействовать с Китаем в духе взаимного согласия. Сборами будут облагаться суда, где американские граждане прямо или косвенно владеют более 25% акций или имеют право голоса.

Ранее стало известно, что товарооборот Китая и США по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении. В частности, экспорт из КНР сократился на 16,9%.

Китай
США
таможня
порты
