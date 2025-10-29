Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО

Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО Politico: Южная Корея стала меньше взаимодействовать с НАТО

Южная Корея стала меньше взаимодействовать с НАТО, сообщила газета Politico. В издании пояснили, что Сеул уделяет приоритетное внимание экономическим проблемам страны и диалогу с американским лидером Дональдом Трампом.

Правительство очень занято решением экономических проблем внутри страны и ситуацией с Трампом, — говорится в сообщении.

Газета отметила, что проект сотрудничества Североатлантического альянса со странами Азии НАТО-AP4 сейчас пока не обсуждается. Наряду с этим, государства блока также заняты решением внутренних проблем.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что в составе Европейского союза осталось четыре страны, которые не войдут в состав НАТО. Он отметил, что речь идет об Австрии, Кипре, Мальте и Ирландии.

До этого Чижов отметил, что в западных государствах наблюдается растущая усталость от украинской проблематики. По оценке члена СФ, первые признаки этого явления продемонстрировал Дональд Трамп. При этом отдельные политические деятели сохраняют радикальную позицию по данному вопросу.