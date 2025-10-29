Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:44

Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО

Politico: Южная Корея стала меньше взаимодействовать с НАТО

Сеул, Южная Корея Сеул, Южная Корея Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Южная Корея стала меньше взаимодействовать с НАТО, сообщила газета Politico. В издании пояснили, что Сеул уделяет приоритетное внимание экономическим проблемам страны и диалогу с американским лидером Дональдом Трампом.

Правительство очень занято решением экономических проблем внутри страны и ситуацией с Трампом, — говорится в сообщении.

Газета отметила, что проект сотрудничества Североатлантического альянса со странами Азии НАТО-AP4 сейчас пока не обсуждается. Наряду с этим, государства блока также заняты решением внутренних проблем.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что в составе Европейского союза осталось четыре страны, которые не войдут в состав НАТО. Он отметил, что речь идет об Австрии, Кипре, Мальте и Ирландии.

До этого Чижов отметил, что в западных государствах наблюдается растущая усталость от украинской проблематики. По оценке члена СФ, первые признаки этого явления продемонстрировал Дональд Трамп. При этом отдельные политические деятели сохраняют радикальную позицию по данному вопросу.

Южная Корея
НАТО
союзники
США
Дональд Трамп
