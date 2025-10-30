Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 18:37

В Камбодже поставили точку в вопросе мошеннического кол-центра

Полиция Вьетнама и Камбоджи ликвидировала кол-центр и арестовала 59 мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Вьетнама и Камбоджи ликвидировала незаконный мошеннический кол-центр и арестовала 59 подозреваемых, информирует VnExpress. Рейд прошел 29 октября в камбоджийской провинции Кампот. Арестованных подозревают в сотрудничестве с центром.

Задержанные граждане Вьетнама выдавали себя за курьеров, полицейских, военных и предпринимателей. Они специализировались на обмане своих же соотечественников. Жертвами преступников стали около 8 тыс. человек, у которых мошенники выманили $12 млн (958,2 млн рублей)

Вьетнамские власти подтвердили, что арест кибермошенников стал первой успешной операцией против аферистов после подписания Конвенции ООН в Ханое. Руководство страны отметило тесное сотрудничество правоохранителей с Камбоджей.

Ранее стало известно, как белорусская туристка поехала работать в Таиланд, но попала в мошеннический кол-центр в другой стране, где попала в рабство вместо модельной карьеры. Девушку продали на органы в Мьянме и сожгли ее тело. Иностранка не принесла достаточно денег работодателям.

Вьетнам
Камбоджа
кол-центры
мошенники
